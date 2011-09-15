FESCO обживается в порту

Транспортная группа FESCO, получившая полный контроль над ОАО «Владивостокский морской торговый порт» (ВМТП), планирует начать работу по консолидации дочерних компаний порта - операторов и контрагентов.

В настоящее время в порту работает около двух десятков таких компаний. В каких-то компаниях ВМТП является контролирующим акционером, в других - миноритарным. ВМТП принадлежат 50% в ООО «Владивостокский контейнерный терминал», 43,88% акций ОАО «Владинпорт», 91,57% - ОАО «Южный Приморский терминал» (эти два проекта в настоящее время «заморожены»), 62,73% - ЗАО «Портовый флот», 51% - ООО «Владивостокский автомобильный терминал», ООО «Универсальный перегрузочно-экспедиторский комплекс», ЗАО «Портпассервис» и ЗАО «Гараж торгового порта», 100% - ООО «ПортТелеком», ООО Нефтеперевалочное предприятие «Владпортбункер», ООО «ПортКонтракт» и ООО «ПортЭкспресс», 80% - ООО «ПортЭкспресс-ДВ», 56% - ООО «ФЕМСТА», 21,9% - ООО Страховая компания «Дальакфес».

Что касается механизма консолидации, то пока у FESCO нет единого решения, поскольку во всех разная структура собственности. Планируется, что FESCO оформит операционный контроль над ОАО «ВМТП» в сентябре 2011 года, фактически смена руководства уже произошла. Еще 30 июня совет директоров порта созвал внеочередное собрание акционеров для избрания нового гендиректора, оно пройдет в заочной форме, дата окончания приема бюллетеней - 9 сентября. Также ВМТП уже объявил о временном приостановлении полномочий гендиректора Вячеслава ПЕРЦЕВА. Временно обязанности гендиректора исполняет вице-президент FESCO Владимир КОРЧАНОВ.

Пул частных инвесторов, организованный «ВТБ Капиталом», выкупил в интересах FESCO 50% уставного капитала ООО «М-порт», владеющего 95,6% акций ВМТП, у менеджмента порта. По неофициальным данным, стоимость сделки составила $120 млн.

FESCO сможет переваливать около 600 тыс. TEU (эквивалент 20-футового контейнера) на мощностях ВМТП после реконструкции причальных мощностей, сообщил журналистам президент и совладелец группы Сергей ГЕНЕРАЛОВ. В 2010 году через ВМТП было перегружено 339 тыс. TEU. Таким образом перевалка может увеличиться на 77%.

«Также не за горами 1 млн TEU», - сказал Генералов. Более конкретные сроки увеличения контейнерного потенциала ВМТП он не назвал. В этом году ожидается перевалка на уровне прошлого года - совместно с Владивостокским контейнерным терминалом ВМТП может перевалить около 450 тыс. TEU. Сергей Генералов отметил, что для ВМТП будет приоритетной перевалка контейнеров, автомобилей и зерна. «По значимости, именно в таком порядке», - подчеркнул он.

Отметим, что в 2011 году ВМТП увеличил показатели перевалки металлолома, контейнеров, тарно-штучных и лесных грузов. В то же время существенное падение отмечено по коксу (-50%), черным металлам (-39,9%) и нефтепродуктам (-20,4%).

По итогам первого полугодия 2011 года ВМТП получил 299,959 млн рублей чистой прибыли, что на 40% меньше показателя аналогичного периода 2010 года. При этом выручка выросла на 17,6% - до 1 млрд 350,042 млн рублей.