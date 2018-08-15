Санкции ударили по порту Владивосток

Один из крупнейших налогоплательщиков Приморья мог бы сработать эффективнее

ПАО «Владивостокский морской торговый порт» (ВМТП, крупнейшая стивидорная компания в порту Владивосток) в первом полугодии 2018 года снизил динамику роста чистой прибыли по сравнению с первым кварталом. Скорее всего, на деятельности компании, являющейся одним из крупнейших налогоплательщиков Приморья, сказывается наложение судом ареста ряда банковских счетов в связи с резонансным «делом братьев Магомедовых».

Чистая прибыль ВМТП по РСБУ в I полугодии 2018 года выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,6% относительно, до 1,698 млрд рублей. При этом выручка выросла в 1,4 раза, до 5,244 млрд рублей, а себестоимость - на 22%, до 2,102 млрд рублей, что позволило увеличить валовую прибыль и прибыль от продаж в 1,6 раза.

В то же время в I квартале 2018 года динамика была куда более внушительна – рост прибыли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 66% (!).

Отметим, что в январе-июне 2018 года ВМТП увеличил перевалку грузов в 1,4 раза, до 4,97 млн тонн. Это максимальный объем полугодовой перевалки за всю 120-летнюю историю порта. План на 2018 год составляет около 10 млн тонн.

«Владивостокский морской торговый порт» входит в транспортную группу FESCO. Ежегодная пропускная способность порта достигает 3,9 млн тонн генеральных грузов и нефтепродуктов, 150 тыс. единиц автомобилей и колесной техники и свыше 600 тыс. TEU (эквивалент 20-футового контейнера). В настоящее время через ВМТП проходят 15 регулярных международных и каботажных линий, соединяющих Владивосток с восьмью странами мира, а также регионами Дальнего Востока России.

Досье деловой газеты «Золотой Рог»: Владелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов и его брат Магомед Магомедов в настоящее время находятся под стражей, их обвиняют в организации преступного сообщества и хищениях бюджетных средств в особо крупных размерах. Фигурантам предъявлено обвинение в создании преступного сообщества, особо крупных хищениях и растрате (ч. 1 ст. 210 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 160 УК РФ). Магомеду Магомедову также инкриминируется незаконное приобретение и хранение оружия (ч. 2 ст. 222 УК РФ). По версии следствия, бизнесмены организовали хищение бюджетных средств на общую сумму около 2,5 млрд рублей. Все обвиняемые свою вину отрицают.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.