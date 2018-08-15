Мастерки Свободного порта

Приморская стройка встраивается в новые режимы

Строительный рынок Приморья пополняется новыми игроками, главным образом, открывающими свои ниши в статусе резидентов территорий опережающего развития (ТОР) и Свободного порта Владивосток (СПВ).

Как в 80-х льготы производственным кооперативам, так и сегодня льготы резидентам ТОР и СПВ стимулируют перетоки денег, людей, основных средств производства из компаний и предприятий «прежней формации» в новые, начинаемые с чистого листа. Зачастую собственникам строительного бизнеса и бизнеса, занятого в сфере производства строительных материалов и конструкций, выгоднее прекратить прежнюю деятельность и начать новую, освобожденную от налогов, льготную и сулящую большие конкурентные преимущества по сравнению с теми, кто не решается «сменить вывеску».

Надо отметить, что определенные выгоды может получить и конечный потребитель строительной продукции. Например, новое жилье, с учетом предстоящего запрета долевого строительства, в принципе может и не подорожать, если новострой в короткие сроки сосредоточится в руках резидентов СПВ. Льготы по налогам позволяют новым игрокам рынка какое-то время не повышать цены, как это было характерно и в период расцвета кооперации на закате СССР. Правда, тогда временный выигрыш для строителей обернулся резким падением производительности труда и сокращением квалификации работников, а после 1991 года - особенно сильным оттоком кадрового состава из отрасли, который аукается до сих пор.

В итоге, в Приморском крае это обернулось засильем подрядчиков из других регионов, что стало наиболее очевидным с началом строительства объектов Саммита АТЭС 2012 года. По большому счету, сегодня не многое изменилось при строительстве крупнейших объектов, когда развернется строительство новых производственных комплексов с объемами финансирования на сотни миллиардов рублей в год. С другой стороны, во многих строительных компаниях и на предприятиях стройиндустрии края местные работники вытеснены дешевой иностранной рабочей силой.

На расширенном общественном экспертном совете состоялся откровенный разговор строителей и губернатора края, посвященный складывающимся новым правилам игры в отрасли. По мнению директора приморского филиала ФАУ «Роскапстрой» Владимира СМОТРИКОВСКОГО, краю необходим особый орган управления отраслью, поскольку региональный строительный комплекс, по сути, является инструментом общего развития территории, и им надо умело пользоваться.

Парадокс в том, что при растущей потребности Приморья в увеличении объемов строительства многие строительные компании оказываются без работы, без заказов, которые позволяли бы им держаться на плаву в непростой экономической ситуации. Компании продолжают терять специалистов и, нередко, просто разоряются. В настоящее время кадровый состав отрасли - в четыре раза меньше, чем 30 лет назад.

Тем не менее, как отмечает начальник отдела развития строительного комплекса департамента градостроительства Приморского края Нина РУБЛЕВСКАЯ, в настоящее время в регионе насчитывается около 5,8 тыс. строительных организаций - от микробизнеса до крупных компаний, в которых работает примерно 25 тыс. человек. Около 1,6 тыс. из них состоит в СРО. Производством строительных материалов в крае занимается около 300 предприятий с общей численностью 3,6 тыс. работников, выпуская ежегодно товарной продукции более чем на 10 млрд рублей. При этом, даже учитывая сильный износ мощностей этих предприятий, они сегодня могут производить продукции вдвое больше. Многие из них едва загружены на 40-50% и балансируют на грани банкротства. Так, лидер отрасли, предприятие «Спасскцемент», в прошлом году имел загруженность всего 46%.

И это при том, что в крае ставилась задача за десять лет увеличить строительство только жилья более чем в два раза, и выйти на ввод 1 млн кв. метров в год. В прошлом году сдача жилья составила около 418 тыс. кв. метров, сократившись по сравнению с предыдущим годом примерно на 14%. То есть, задача по вводу жилья как была, так и остается. Плюс к этому - строительство промышленных объектов, которые планируют развернуть резиденты ТОР и СПВ. Их объем инвестиционных намерений составляет в настоящее время порядка 2,7 трлн рублей. Значительная часть этих средств приходится на строительные работы.

Новые строительные компании уже серьезно заявили о себе. Сенсационным стал переход в начале июня подряда на строительство микрорайона Снеговая падь «Д» во Владивостоке компании ООО «Восточный луч» с большой долей жилья, строящегося в рамках программы «Жилье для российской семьи». Прежний подрядчик не справился с задачей - построить микрорайон к концу минувшего года. Сейчас эта задача отодвинулась на конец 2019-го.

В рамках СПВ японская «Иида Групп», налаживающая в Приморье производство домокомплектов деревянного каркасного домостроения, решила позиционироваться в регионе и как застройщик жилых комплексов для семей среднего достатка и ниже.

Значительно облегчился выход на строительный рынок края иностранным компаниям. Помимо японских, особый интерес проявляют китайские и южнокорейские компании, которые планируют стать резидентами СПВ. Многие новые производства строительных материалов в крае тоже опираются на иностранные компании и инвестиции.

Судя по имеющимся на сегодня заявкам резидентов на открытие новых производств стройматериалов, в ближайшие несколько лет они смогут занять в регионе около 15% этого рынка.

По данным департамента градостроительства края, серьезное развитие производство стройматериалов приобретет в ТОР «Надеждинская», где под это выделена специализированная площадка. К началу мая по этой территории от резидентов было подано 23 заявки на производство строительных материалов, изделий и конструкций, и еще 2 - от компаний, которые собираются заниматься строительством нового жилья. Резидентами здесь будет налажено новое производство конструкций сборного железобетона, выпуск стекла, асфальтобетона, различных пиломатериалов, комплектов для малоэтажного домостроения, габионно-сетчатых изделий, полимерных труб, жидкой резины, утеплителей для труб горячего и холодного водоснабжения.

В ТОР «Большой Камень» четыре новых компании нацелились на производство металлоконструкций, профильного проката, железобетона. И восемь резидентов намерены строить здесь жилье под ключ, в том числе арендное и гостиницы.

В рамках СПВ к концу апреля заявки на открытие производства стройматериалов подали 15 резидентов. Ряд инвесторов уже приступил к реализации своих идей в этом ключе. Так, ООО «СЛПК-Групп» развивает мощности по производству бруса и доски, ООО «ДНС Лес» налаживает производство OSB-плиты, намечается строительство современного кирпичного завода мощностью 60 млн штук в год. Хотя этот материал сегодня в крае стал менее востребован, и ряд заводов в прошлом году жил только тем, что продавал уже накопленную ранее продукцию. Но облицовочный кирпич сегодня вообще не производится, и его приходится ввозить из других регионов и из-за границы.

Резиденты ТОР и СВП в ближайшие годы намерены закрыть ряд позиций по материалам, которые в крае не производятся либо производятся в недостаточном количестве. Это поможет снизить затраты застройщиков. Интересно, что производства ТОР собираются серьезно конкурировать со старыми предприятиями по продукции, выпуск которой уже давно освоен и не требует дополнительных мощностей. Например, один из резидентов ТОР заявлял о намерении выпускать аэродромные плиты. Известно, что эту продукцию давно активно делает завод ЖБИ-3 в пос. Заводском.

Видимо, в рамках управления развитием территории и отрасли, есть смысл как-то регулировать появление новых производств стройматериалов и конструкций, поскольку планы инвесторов и уже действующих производителей стройматериалов зачастую пересекаются, и в дальнейшем их затраты могут не оправдаться, либо оправдаться не в той мере, в которой им бы хотелось. В принципе, инвестиции в отрасль должны вкладываться оптимально. Если меньшее количество игроков рынка обеспечат все нужное краю для строительства, от этого выиграют и бизнес, и население, и власть, проявившая мудрость, правильно сориентировавшая инвесторов на ту деятельность, которая региону действительно необходима.

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.