Положили с "Радиоприбором"

Бывшие сотрудники разграбленного оборонного предприятия устали ждать заработанного

Власти Приморского края, в свое время сделавшие все, чтобы сохранить на плаву остатки оборонного предприятия «Радиоприбор», расхищенного акционерами, начали возвращать потраченные средства. На прошлой неделе Арбитражный суд Приморского края принял решение взыскать с ОАО «Радиоприбор» в пользу краевого департамента промышленности 178 млн рублей в возврат предоставленной в 2016 году субсидии из краевого бюджета.

Пикантность ситуации в том, что субсидии выдавались, прежде всего, на погашение долгов по зарплате. Но прошло два года, а бывшие сотрудники завода все еще ждут заработанного. А теперь, после взыскания 178 млн, будут ждать еще дольше.

Исполнительные листы будут выданы после вступления решения в законную силу. При этом решение наверняка будет обжаловано конкурсным управляющим «Радиоприбора» Ольгой РУЩИЦКОЙ.

Досье деловой газеты «Золотой Рог»

«Радиоприбор» - в прошлом одно из ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса на Дальнем Востоке по производству радиоэлектронной техники. На нем трудились около 1,2 тыс. человек. В настоящее время на базе «Радиоприбора» создан новый производственный комплекс - филиал Дубненского машиностроительного завода. По последним данным, основными акционерами «Радиоприбора» выступали Виктор Иванович БОРБОТ и Людмила Дмитриевна БОРБОТ (по 42,8% акций), еще 5,9% владел экс-гендиректор завода Михаил ХАРЧЕНКО.

Долг перед работниками предприятия накапливался с 2014 года из-за действий собственника и руководства компании по выводу из оборота денежных средств. В результате завод стал одним из крупнейших должников по зарплате в регионе.

В настоящее время «Радиоприбор» проходит процедуру банкротства. В апреле 2016 года Арбитражный суд Приморского края ввел временное наблюдение, 14 марта 2018 года - открыл конкурсное производство. В настоящее время сформирован комитет кредиторов, первое заседание которого намечено на 23 августа. Кредиторам предстоит утвердить положение о порядке, сроках и условиях продажи объектов имущества, принадлежащего ОАО «Радиоприбор».

Зарплаты в упор не видно

Отметим, что еще в феврале 2018 года Арбитражный суд Приморского края принял решение о первоочередном порядке выплат задолженности по заработной плате уволенным работникам завода от продажи имущества компании. Но в июле бывшие работники обанкротившегося завода, которые более двух лет ждут выплаты долгов по зарплате, обратились к местным властям с просьбой принять меры по погашению задолженности. Врио губернатора Приморья Андрей ТАРАСЕНКО обратился к федеральным властям с просьбой выделить из резервного фонда правительства РФ 380 млн рублей на погашение долгов перед трудовым коллективом.

Устав ждать, бывшие работники обратились в суд с жалобой на действия конкурсного управляющего. В поданной в Арбитражный суд Приморского края коллективной жалобе говорится, что после назначения конкурсным управляющим Ольги Рущицкой большинству работников не выплачивают долги по зарплате.

«С января 2018 года и по настоящее время некоторым бывшим работникам ОАО «Радиоприбор» стали поступать денежные средства, но у большей части бывших работников поступлений не было», - говорится в документе.

В жалобе отмечается, что до назначения конкурсного управляющего выплаты долгов по зарплате производились судебными приставами на основании решений исполнительных производств.

Бывшие работники указывают, что неоднократно писали заявления конкурсному управляющему, чтобы получить разъяснения о порядке выплаты долгов, выяснить по какому принципу распределяются деньги, однако ответа на вопросы не получили.

Обратившиеся просят принять меры по решению вопроса о выплате долгов по зарплате всем работникам «Радиоприбора».

В свою очередь г-жа Рущицкая сообщила агентству «Интерфакс - Дальний Восток», что выплаты ведутся в строгом соответствии с законом.

«Порядок выплаты осуществляется согласно ст. 134 федерального закона «О несостоятельности и банкротстве». Нас проверяла прокуратура, нарушений не выявила», - сказала она.

По ее словам, зарплатные долги сейчас составляют 372 млн рублей. За время ее работы конкурсным управляющим на погашение задолженности направлено 41,7 млн рублей.

Продавать есть что

«Пока нет значительной реализации имущества, большая часть которого находится в залоге. Поступают крохи, пока не можем выплатить всем», - пояснила Рущицкая.

По ее словам, скоро состоятся очередные торги, где будет выставлено не заложенное имущество, вырученные средства будут направлены на погашение долга по зарплате.

По данным Деловой газеты «Золотой Рог», в настоящее время на торги выставлено имущество, находящееся в залоге у Примсоц-

банка (конкурсный кредитор). В том числе - земельный участок для размещения базы отдыха «Лесная сказка» и ряд объектов на этом участке. Начальная цена аукциона – 101,5 млн рублей. Торги назначены на 12 сентября, подведение итогов – на 14 ноября.

На 27 августа назначены еще одни торги – по продаже объектов на ул. Калинина, 275 во Владивостоке, в том числе - здания заводоуправления. Начальная цена аукциона – 43,814 млн рублей.

Стоит отметить, что кредиторы уже вовсю отстаивают свои права. Так, в июле в арбитраж было подано заявление ООО «РТ-Капитал» (требования этой компании составляют более 10% от реестра требований кредиторов) о признании недействительной сделки и применении последствия недействительности ничтожной сделки по погашению векселей ОАО «Радиоприбор» и перечислению денежной суммы в размере 234,6 млн рублей в пользу ЗАО «Инвестиционный проект». Заявитель просит суд взыскать с ЗАО «Инвестиционный проект» оплаченную сумму.

По сведениям Деловой газеты «Золотой Рог», ЗАО «Инвестиционный проект» зарегистрировано во Владивостоке с уставным капиталом 50 тыс. рублей. Основной вид деятельности компании - предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению. Единственным учредителем компании выступает ЗАО «Эффективное управление» (Владивосток), владельцами которого являются три физлица. Пикантность ситуации в том, что взыскать что-либо с ЗАО «Инвестиционный проект» практически невозможно – компания сама находится в стадии банкротства.

Под раздачу попал директор

Вопрос о потерянных деньгах стоит адресовать и к бывшему руководству завода. В июле Первомайский районный суд Владивостока приговорил экс-директора «Радиоприбор» Михаила Харченко, обвиненного в крупных махинациях с имуществом завода, к четырем годам лишения свободы. Отбывать наказание 72-летний осужденный будет в колонии-поселении. Суд также на два года лишил его права занимать руководящие должности.

Суд признал г-на Харченко виновным в злоупотреблениях полномочиями, повлекших тяжкие последствия.

Подсудимый свою вину не признал. При назначении наказания суд учел смягчающие обстоятельства - возраст подсудимого, который находится на пенсии, состояние его здоровья, почетные награды и грамоты.

В судебном заседании установлено, что предприятие из-за деятельности экс-директора потеряло около 1,2 млрд рублей.

Так, весной 2014 года руководитель ОАО «Радиоприбор» заключил ряд заведомо невыгодных для предприятия договоров, по которым деньги были переведены контрагентам. Эти компании изначально не планировали исполнять соглашения. В результате завод лишился своих средств.

Как посчитало следствие, Михаил Харченко выполнял указание председателя совета директоров и основного акционера ОАО «Радиоприбор» Игоря Борбота, который «использовал свои полномочия вопреки интересам завода с целью получения выгоды». Заведомо невыгодные сделки гендиректор «Радиоприбора», в частности, по мнению следователей, заключал с ЗАО «Строительный альянс» и строительной компанией «Росдорснабжение» (RDS).

Уголовное дело о злоупотреблении полномочиями в отношении Михаила Харченко было возбуждено в 2017 году по материалам прокурорской проверки, которая установила факты отчуждения ликвидных активов завода.

Кроме того, Первомайский районный суд рассматривает дело по обвинению Харченко в невыплате зарплаты и сокрытии 92 млн рублей, предназначенных для выплаты взысканий по налогам.

«С июня 2015 года по февраль 2016 года он умышленно не выплачивал заработную плату коллективу ОАО «Радиоприбор», состоящему из 1 181 работника. В результате этого перед работниками завода образовалась задолженность на общую сумму более 219 млн рублей. При этом на предприятии имелись денежные средства, достаточные для выплаты заработной платы», - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Хищения на оборонном заводе «Радиоприбор» следствие связывает, в том числе, с бывшим председателем совета директоров ОАО «Радиоприбор» Игорем Борботом, ранее задержанным в США.

Бывший гендиректор «Дальневосточного центра судостроения и судоремонта» (ДЦСС) Игорь Борбот также заочно обвиняется СКР в хищении около 5 млрд рублей при строительстве судоверфи «Звезда» в Большом Камне. Генпрокуратура РФ пытается добиться депортации бизнесмена из США. На недвижимость, акции и имущество обвиняемого Борбота решением приморских судов наложен арест.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото ИА PrimaMedia.