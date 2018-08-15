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Деревьям на Верхнепортовой дали шанс дождаться осени
Судебные тяжбы по участку на улице Верхнепортовой во Владивостоке, где связанная с депутатом ЗС ПК Андреем ИЩЕНКО Инвестиционно-строительная компания «Аврора-строй» хочет построить жилой дом, начнутся не раньше сентября, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
В начале августа ИСК «Аврора-строй» вновь не смогла представить в Арбитражный суд Приморского края полный пакет документов по иску к краевому департаменту земельных и имущественных отношений, в результате чего суд вновь оставил заявление без движения.
Напомним, что предметом иска является оспаривание отказа департамента в выдаче разрешения на строительство жилого дома в зеленой зоне на улице Верхнепортовой. Решение об отказе департамент принял в апреле 2018 года, ссылаясь на положения Правил застройки и землепользования Владивостокского городского округа.
Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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