Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Стал известен новый владелец крупного оборонного предприятия Приморья
Имущественный комплекс завода «Радиоприбор» выкупит предприятие Дубненский машиностроительный завод
Новым собственником имущественного комплекса оборонного ОАО «Радиоприбор» (Владивосток) станет ОАО «Дубненский машиностроительный завод им. Н.П.Федорова» (ДМЗ, входит в состав концерна «РТИ»), заявил сегодня губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ на совещании, посвященном дальнейшей судьбе завода.
«Ситуация на «Радиоприборе» постепенно нормализуется. Благодаря личному участию вице-премьера Дмитрия РОГОЗИНА, Военно-промышленная комиссия запустила филиал Дубненского машиностроительного завода (создан на базе завода), который, по сути, будет продолжать производственную деятельность «Радиоприбора», - сказал Владимир Миклушевский
Глава региона пояснил, что у завода до конца этого года появится новый собственник.
«Сегодня на совещании присутствовал конкурсный управляющий, который проинформировал Дмитрия Рогозина и всех присутствующих о своих действиях. Суть этих действий – он (управляющий) заканчивает инвентаризацию и будет продавать имущество как единый комплекс. Будет продавать собственнику, которым, как предполагается, и станет филиал Дубненского машиностроительного завода. Если все пойдет по плану, то в конце 2017 года имущественный комплекс должен быть продан и произведен расчет с сотрудниками завода по заработной плате» - сказал Владимир Миклушевский.
Ранее власти сообщали, что почти 180 человек уже перешли на работу в филиал ДМЗ на базе «Радиоприбора». До конца года предприятие планирует трудоустроить более 400 человек.
Досье «Золотого Рога»: ОАО «Радиоприбор» - одно из ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса на Дальнем Востоке по производству радиоэлектронной техники. Филиал ОАО «Дубненский машиностроительный завод им. Н.П.Федорова» в Приморье юридически был создан осенью 2016 года.
Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото РИА PrimaMedia
Новости тематики
- Стал известен новый владелец крупного оборонного предприятия Приморья
- В ассоциацию поддержки резидентов СПВ вступили 4 компании
- Все директора аэропорта Владивосток сохранили свои посты
- Аэропорт Владивостока накануне прихода новых акционеров стал убыточным
- Владивостокский филиал ПГК увеличил объем перевозок в первом квартале 2017 года
- FESCO начала доставку сборных грузов из Китая в Россию через порт Владивосток
- Во Владивостоке пройдет 2-й Восточный нефтегазовый форум
- Как создать и продать свою франшизу: основатели TopFranchise едут во Владивосток
- Продажа алмазов становится на поток
- В московский суд поступило заявление о признании банкротом Дальневосточного морского пароходства
Новости раздела
- Стал известен новый владелец крупного оборонного предприятия Приморья
- Форум молодых предпринимателей впервые пройдет в рамках ВЭФ-2017
- Резидент свободного порта Владивосток запустил кафе быстрого питания
- В ассоциацию поддержки резидентов СПВ вступили 4 компании
- "Ростелеком" установил Wi-Fi в "Океане"
- Стало известно, почему периодически исчезают автобусы с владивостокских маршрутов
- "Соллерс" не хочет переходить с японских марок на китайские
- Приморье лидирует по количеству инвестпроектов для ВЭФ-2017
- Все директора аэропорта Владивосток сохранили свои посты
- Агентство по развитию человеческого капитала проводит ярмарку вакансий во Владивостоке
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Приморский миллиардер передумал самобанкротиться
- Бывший высокопоставленный силовик ищет работу в Приморье
- Многодетные массово отказываются от бесплатной земли
- Пенсионные фонды грабят своих клиентов
- Владелец приморского казино потирает рулетки
- Рубль к концу года резко подешевеет
- В Приморском крае резидент СПВ начал деревообрабатывающее производство
- Рынок труда растет
- Первый в России завод по глубокой переработке сои заработает в Амурской области
- Владимир Путин: "Я хочу ее увидеть"