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Стал известен новый владелец крупного оборонного предприятия Приморья

15 Августа 2017, 16:51 | Владивосток

Имущественный комплекс завода «Радиоприбор» выкупит предприятие Дубненский машиностроительный завод

Новым собственником имущественного комплекса оборонного ОАО «Радиоприбор» (Владивосток) станет ОАО «Дубненский машиностроительный завод им. Н.П.Федорова» (ДМЗ, входит в состав концерна «РТИ»), заявил сегодня губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ на совещании, посвященном дальнейшей судьбе завода.

«Ситуация на «Радиоприборе» постепенно нормализуется. Благодаря личному участию вице-премьера Дмитрия РОГОЗИНА, Военно-промышленная комиссия запустила филиал Дубненского машиностроительного завода (создан на базе завода), который, по сути, будет продолжать производственную деятельность «Радиоприбора», - сказал Владимир Миклушевский

Глава региона пояснил, что у завода до конца этого года появится новый собственник.

«Сегодня на совещании присутствовал конкурсный управляющий, который проинформировал Дмитрия Рогозина и всех присутствующих о своих действиях. Суть этих действий – он (управляющий) заканчивает инвентаризацию и будет продавать имущество как единый комплекс. Будет продавать собственнику, которым, как предполагается, и станет филиал Дубненского машиностроительного завода. Если все пойдет по плану, то в конце 2017 года имущественный комплекс должен быть продан и произведен расчет с сотрудниками завода по заработной плате» - сказал Владимир Миклушевский.

Ранее власти сообщали, что почти 180 человек уже перешли на работу в филиал ДМЗ на базе «Радиоприбора». До конца года предприятие планирует трудоустроить более 400 человек.

Досье «Золотого Рога»: ОАО «Радиоприбор» - одно из ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса на Дальнем Востоке по производству радиоэлектронной техники. Филиал ОАО «Дубненский машиностроительный завод им. Н.П.Федорова» в Приморье юридически был создан осенью 2016 года.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото РИА PrimaMedia

 

 

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Теги: Владимир Миклушевский  Дмитрий Рогозин  завод "радиоприбор"  ОПК 



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