Стал известен новый владелец крупного оборонного предприятия Приморья

Имущественный комплекс завода «Радиоприбор» выкупит предприятие Дубненский машиностроительный завод

Новым собственником имущественного комплекса оборонного ОАО «Радиоприбор» (Владивосток) станет ОАО «Дубненский машиностроительный завод им. Н.П.Федорова» (ДМЗ, входит в состав концерна «РТИ»), заявил сегодня губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ на совещании, посвященном дальнейшей судьбе завода.

«Ситуация на «Радиоприборе» постепенно нормализуется. Благодаря личному участию вице-премьера Дмитрия РОГОЗИНА, Военно-промышленная комиссия запустила филиал Дубненского машиностроительного завода (создан на базе завода), который, по сути, будет продолжать производственную деятельность «Радиоприбора», - сказал Владимир Миклушевский

Глава региона пояснил, что у завода до конца этого года появится новый собственник.

«Сегодня на совещании присутствовал конкурсный управляющий, который проинформировал Дмитрия Рогозина и всех присутствующих о своих действиях. Суть этих действий – он (управляющий) заканчивает инвентаризацию и будет продавать имущество как единый комплекс. Будет продавать собственнику, которым, как предполагается, и станет филиал Дубненского машиностроительного завода. Если все пойдет по плану, то в конце 2017 года имущественный комплекс должен быть продан и произведен расчет с сотрудниками завода по заработной плате» - сказал Владимир Миклушевский.

Ранее власти сообщали, что почти 180 человек уже перешли на работу в филиал ДМЗ на базе «Радиоприбора». До конца года предприятие планирует трудоустроить более 400 человек.

Досье «Золотого Рога»: ОАО «Радиоприбор» - одно из ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса на Дальнем Востоке по производству радиоэлектронной техники. Филиал ОАО «Дубненский машиностроительный завод им. Н.П.Федорова» в Приморье юридически был создан осенью 2016 года.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото РИА PrimaMedia