Форум молодых предпринимателей впервые пройдет в рамках ВЭФ-2017

До конца регистрации осталась всего неделя, количество мест ограничено

Форум молодых предпринимателей «Точка притяжения – Дальний Восток» впервые пройдет в рамках третьего Восточно-экономического форума, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

5 сентября на площадке Дальневосточного федерального университета соберутся около 500 молодых бизнесменов и стартаперов со всей России. Участников ждут секции по обмену успешными практиками (check-up историй успеха) по выходу на зарубежные рынки, по выводу российских франшиз на рынки Азии, по поиску свободных ниш для реализации проектов на ДВ. Кроме того, в программе презентация возможностей инвестплощадки «Восход», живые кейсы, прямое общение с ключевыми спикерами форума – основателями и представителями российских и зарубежных компаний, реализующих проекты в России, в странах АТР, в Европе и США.

Форум молодых предпринимателей – это новое направление в рамках работы ВЭФ. Программа, которую подготовили организаторы, весьма разнообразная. Темы секций заинтересуют не только начинающих коммерсантов, но и опытных предпринимателей. На площадке выступят около 40 спикеров - основателей крупного бизнеса со всего света. Многие из них являются гостями и участниками Восточного экономического форума. Среди них генеральный продюсер Группы Компаний «Рики», соавтор идеи сериала «Смешарики», президент Ассоциации анимационного кино России, продюсер медийных проектов, специалист в области маркетинга детских товаров и услуг, эксперт в области лицензирования медийных образов Илья Попов, основатель бренда Sleepy, генеральный директор компании «Слипи Групп» Сергей Косенко, представитель мировой сети кофеен CAFFE BENE господин JH YANG. Также в программе форуме выступят: Андрей Шаров и Андрей Жарский (Сбербанк), Дмитрий Алексеев (DNS), Александр Филатов (LP Genesis Tech Capital), Виталий Галенчук (Confidento, Inc.), Константин Богданенко (ООО «Авиаполис Янковский»), Борис Игошин (АО “РЭЦ”), Александр Тимофеев (ООО “ДТК”), Ирина Федоренко (BioCarbonEngineering), Николай Белошицкий (Hoteza Hospitality Software), Екатерина Сойак (BUYBRAND Expo), Альберт Конг (Asiawide Franchise Consultants), Сергей Косенко (Kosenko retail group), Дамир Баттулин (B&N Bank Digital), Василий Гребенников (ОАО “Корпорация развития ДВ”), Мичи Коно (Michi Creative City Designers, Inc.), представители крупных компаний и общественных объединений из Гонконга, Китая, Кореи, Японии.

- Предстоящий форум молодых предпринимателей в рамках ВЭФ событие, можно сказать, эпохальное. До этого молодежные секции практически отсутствовали на «президентских» саммитах. Его можно назвать форумом будущего. Сегодня весь мир находится на пороге четвертой технологической революции, открываются новые возможности. Мы будем говорить о том, как в ближайшее время изменится мир предпринимательства, как выстраивать бизнес в новых условиях, какие современные технологии использовать, как сократить издержки. В общем, как остаться в строю и забраться выше по лестнице успеха. Участники смогут узнать не только о новых методах ведения бизнеса, но и о новых направлениях работы с зарубежными компаниями, получат инструменты для выхода на рынки стран АТР. В общем наша задача – помочь в создании центров коммуникации между молодыми, активными предпринимателями России и Азии, - рассказал один из организаторов мероприятия, председатель Клуба молодых предпринимателей "Примбиз" Евгений Шкарупа.

Откроет форум панельная дискуссия «Малый бизнес в эпоху глобализации и цифровизации». Ведь не секрет, что успех любой экономики зависит от инноваций. И именно молодые люди с гибким мышлением, драйвом и умением смотреть на мир по-другому способны не просто генерировать новые идеи, но и внедрять их на практике. Но для этого необходимы знания в области развития экономики и опыт передовых компаний, ТОП-менеджеров. В рамках дискуссии эксперты как раз оценят степень влияния новых технологий на экономику России в целом, и Дальнего Востока в частности, а также определят возможные пути развития малого и среднего предпринимательства в условиях нового времени. Участники узнают в каких сферах бизнеса можно ожидать больший рост прибыли в будущем, а какие формы предпринимательства вскоре перестанут существовать в ближайшие 5 лет (станут не нужны, т.к. их заменят новые технологии). Дискуссия будет иметь большое практическое значение для коммерсантов.

Программа форума включает в себя восемь секций. Спикеры и модераторы расскажут, как на взаимовыгодных условиях можно продвигать свои проекты в странах АТР, изучат успешные практики вывода товаров на рынки Японии, Кореи и Китая. Много интересного прозвучит на секции о влиянии технологий на подход к менеджменту в бизнесе, о превращении Владивостока в точку выхода российских франшиз на азиатские рынки. Запланировано обсуждение свободных ниш для реализации проектов, спроса, существующего на Дальнем Востоке, а также новых возможностей в рамках Свободного порта и ТОРов.

Завершит форум ключевая сессия «Точка притяжения – города». Модератором вступит представитель Фонда развития Дальнего Востока Василий Гребенников. Представители органов власти, институтов развития, предприниматели и специалисты в области урбанистики обсудят следующие вопросы:

• Как создать город, ориентированный на предпринимателей?

• Что такое комфортный город по современным меркам?

• Практика Москвы и крупных мегаполисов стран АТР по созданию комфортной среды. Как изменения влияют на предпринимательскую деятельность?

• Можно ли построить бизнес на изменении городской среды?

По завершению работы всех ждет торжественная церемония закрытия и развлекательная программа. Трое самых активных участников Форума молодых предпринимателей смогут бесплатно принять участие в основной программе третьего Восточного экономического форума. Так что этот молодежный бизнес-саммит поможет не только определиться с направлением деятельности на будущее, завести нужные деловые связи и перенять передовой опыт влиятельных компаний и отдельных ТОП-менеджеров, но и предоставит уникальный шанс приобщиться к миру глобального бизнеса.

Напомним, до завершения регистрации осталось всего семь дней. Цена билета всего 15 тысяч рублей, что в рамках ВЭФ, где стоимость пакета участника доходит почти до 200 тысяч рублей, это, можно сказать, почти даром. Купить билет и пройти регистрацию можно на официальном сайте форума http://vef.opora.ru

Организаторами форума являются ООО МСП «ОПОРА РОССИИ» и РМОО «Клуб молодых предпринимателей Приморского края».