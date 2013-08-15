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Предпринимателям Дальнего Востока предлагают добавить в свой бизнес немного перца
16 августа в 12 часов в бизнес-центре гостиницы «Версаль» (ул. Светланская, 10) состоится бизнес-конференция - у дальневосточных компаний появится возможность развития деловых отношений с латиноамериканскими странами.
Задачами бизнес-конференции является укрепление деловых, экономических и торговых связей между Приморским краем и странами Латинской Америки, обмен опытом, знакомство с новыми технологиями. На конференции будут презентованы экономические возможности стран Латинской Америки и основные направления потенциального развития отношений с Приморьем - туризм, агрокультура.
Так, представитель делегации Мексики представит доклад «Туризм. Агрокультура. Морское сообщение», из Бразилии - «Туризм. Агрокультура. Логистика», Никарагуа - «Туризм, общие вопросы экономического развития Никарагуа, перспективы и предложения», Доминиканской Республики - «Перспективы развития экономических отношений между Доминиканской Республикой и Российским Дальним Востоком, странами АТР». Российские спикеры также озвучат тему перспективы развития сотрудничества со странами Латинской Америки.
В мероприятии примут участие глава города Игорь Пушкарёв, дипломаты, представители бизнес-сообщества Латинской Америки, бизнесмены из Владивостока, Москвы, Уссурийска, Арсеньева, Хабаровска и многие другие люди, заинтересованные в развитии деловых взаимоотношений.
Как отметили организаторы, фестиваль призван не только продемонстрировать богатую и разнообразную культуру стран Латинской Америки, познакомить горожан и гостей приморской столицы с этнической музыкой, изобразительным искусством, танцами и кулинарией, но и завязать долгосрочное деловое сотрудничество между странами Латинской Америки и российским Дальним Востоком.
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Чеченские дети и чиновники на отдыхе в Анталии Под эти цели из федерального бюджета было выделено 421 миллион рублей наших налогов. Смотрите и радуйтесь, ведь за ваших детей государство никогда не заплатит. Особенно понравилась фраза: " . . в следующий раз члены специальной комиссии приедут в Турцию через две недели, все с той же целью, проверить, насколько комфортно себя чувствуют отдыхающие" http://www. yaplakal. com/forum28/topic631437. html