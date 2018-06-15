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У администрации Владивостока нет шансов повлиять на судьбу пляжа на Спортивной набережной

15 Июня 2018, 12:55 | Владивосток

Заседание Арбитражного суда Приморского края, на котором 6 июня должна была решиться судьба пляжа «Юбилейный», перенесено на 4 июля. За это время Росреестр должен внести изменения в границы публичного сервитута.

Собственники и арендаторы территории зоны отдыха «Пляж «Юбилейный» во Владивостоке, который расположен в районе Спортивной набережной, уже увеличили пешеходную зону, проходящую по территории, до шести метров в ширину. Кроме того, на асфальт нанесена разметка, выделена полоса для движения велосипедов и даже создан пешеходный переход.

«Глава администрации Владивостока издал распоряжение об уточнении границ публичного сервитута, но Росреестр пока еще не зарегистрировал новые границы, - отметил представитель ответчика Илья Шадрин. - Судья перенес заседание на 4 июля, чтобы дождаться регистрации границ. После чего, скорее всего, администрации Владивостока будет отказано в удовлетворении исковых требований. В новый сервитут никакие объекты, установленные предпринимателями, не попадают, и иск считается ничтожным».

Напомним, что территория «Юбилейного» находится в собственности компании «Влад-Орион», учредителями которой являются родственники известного предпринимателя Дмитрия Дремлюги, и сдается в аренду ООО «Витрон».

В июле 2017 года на Спортивной набережной начались прокурорские проверки. Арендаторы заявляли, что на пляже ведутся ремонтные работы, на месте прежних ветхих строений устанавливается временное сооружение спортивного предназначения.

Затем горадминистрация обратилась в арбитражный суд, инициируя снесение возведенных объектов. После ряда заседаний и прихода к власти в городе главы Виталия Веркеенко позиция мэрии смягчилась. Администрация пошла на компромисс. Размеры «публичного сервитута» (территория, по которой могут свободно передвигаться граждане) уменьшены с 20 до 6 метров.

На фото: На пляже «Юбилейный» уже увеличили пешеходную зону, проходящую по территории, до шести метров в ширину. Кроме того, на асфальт нанесена разметка, выделена полоса для движения велосипедов и даже создан пешеходный переход.

Фото Ильи ШАДРИНА

Анна МАЦОВСКАЯ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: владивосток  собственность  строительство  сервитут  суд  пляж  аренда  недвижимость 



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