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ДВМП будет избавляться от неэффективного флота

15 Июня 2012, 17:11 | Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 15 июня, ZRPRESS. ОАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП, головная компания группы FESCO) будет поэтапно выводить из состава флота суда, которые сегодня и в долгосрочной перспективе не могут обеспечить приемлемую экономическую эффективность работ, сообщил президент ДВМП Юрий Гильц.

"Это прежде всего универсальный и сухогрузный флот, работающий на мировом рынке. Одновременно с этим ОО "ДВМП" планирует инвестировать в обновление судов, работающих в каботажном плавании, в частности, усиленного ледового класса", - отметил глава пароходства.

В настоящее время флот группы состоит из 49 судов общим дедвейтом почти 1 млн тонн.

Акционеры ДВМП на годовом собрании 15 июня приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2011 года, а чистую прибыль в размере 113,849 млн рублей направить на развитие.

ДВМП последний раз выплачивало дивиденды по итогам работы в 2002 году - 0,45 копейки на акцию номиналом 1 рубль. Чистая прибыль по итогам 2010 года в размере 952,743 млн рублей также была направлена на развитие.

Транспортная группа FESCO - интермодальный оператор, объединяющий возможности морского, железнодорожного, автомобильного транспорта и стивидорного обслуживания в собственных терминалах в портах России и СНГ.

Головная компания группы - ОАО "Дальневосточное морское пароходство".

ООО "Промышленные инвесторы" контролирует 55,8% акций ДВМП, 6,6% и 3,14% соответственно принадлежат шведскому East Capital и Temasek, 3,76% - Европейскому банку реконструкции и развития. 17,86% находятся в свободном обращении.

Отметим, что мажоритарий FESCO, бывший президент ДВМП Сергей ГЕНЕРАЛОВ планирует продать 56% акций пароходства группе "Сумма" Зиявудина МАГОМЕДОВА. Стороны начали соответствующие переговоры весной. Сделку планируется завершить к середине июня.

Олег КЛИМЕНКО, «Золотой Рог».

Автор: Олег Клименко
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