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Владрыбпорт меняет структуру грузооборота
Акционеры ОАО «Владивостокский морской рыбный порт» («Владрыбпорт») на годовом собрании приняли решение выплатить дивиденды по итогам 2010 года из расчета 15 рублей на одну обыкновенную и привилегированную акции номиналом 1 рубль, говорится в сообщении компании. По итогам 2009 года дивиденды не выплачивались.
Чистая прибыль Владрыбпорта по итогам 2010 года составила 53,986 млн рублей, что в 4,4 раза превышает показатель 2009 года. Всего на выплату дивидендов предлагается направить 15 млн 609,330 тыс. рублей, еще 2,7 млн рублей - на выплату вознаграждения членам совета директоров по итогам работы за 2010 год.
Досье "ЗР"
ОАО «Владивостокский морской рыбный порт» - стивидорная компания на территории порта Владивосток. ЗАО «Геотэкс» (Москва, 100% принадлежит бывшему старшему вице-президенту Evraz Group Александру КАТУНИНУ) владеет 51,98% (54,42% обыкновенных) акций Владрыбпорта, Asian Metal Resources Group (США, 100% принадлежит члену совета директоров Денису САРАНЕ) - 26% (27,23% обыкновенных.
В 2010 году Владрыбпорт в очередной раз поменял структуру грузооборота. Так, профильная для порта обработка рыбопродукции сократилась еще на 6,2% (на 10,9 тыс. тонн), зато в связи с оживлением контейнерного рынка на 23,8% вырос оборот грузов в контейнерах, до 76,450 тыс. TEU (эквивалент 20-футового контейнера). Положительная динамика достигнута по обработке импортных автомобилей и грузовой автотехники. Так, если в 2009 году было перегружено 8,854 тыс. единиц этого груза, то в 2010 году уже 28,359 тыс.
В 2011 году Владрыбпорт планирует направить на обновление и реконструкцию производственного оборудования, зданий и сооружений более 117 млн рублей.
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