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Общероссийская конференция по качеству рыбопродукции пройдет во Владивостоке
Необходимость такой конференции обусловлена крайне тревожными тенденциями на рынке рыбопродукции
Эксперты России, Казахстана и Беларуси примут участие в Международной конференции по техническому регулированию в сентябре 2013 года во Владивостоке. Одной из главных тем обсуждения станет разработка предложений по обеспечению качества и безопасности рыбопродукции.
Как сообщил президент Ассоциации добытчиков минтая (АДМ) Герман ЗВЕРЕВ на своей странице Facebook, в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) согласованы даты проведения конференции по техническому регулированию.
– Инициатор проведения конференции – Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), – пояснил Герман Зверев. – Совсем недавно, в апреле они собирали экспертов по качеству и безопасности пищевой продукции в Нижнем Новгороде. Там обсуждали порядок применения технических регламентов Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» и «О безопасности пищевой продукции в части ее маркировки». Кроме того, там обсуждали технические регламенты на масложировую продукцию и молочную продукцию, про рыбу разговора не было.
Необходимость тематической «рыбной» конференции обусловлена крайне тревожными тенденциями на рынке рыбопродукции.
Как сообщила на заседании Комиссии РСПП по рыбному хозяйству и аквакультуре начальник отдела Роспотребнадзора Людмила ЧИКИНА, на 25% рыбоперерабатывающих предприятиях обнаружены нарушения санитарного законодательства, а несоответствие микробиологическим и санитарно-химическим нормам выявлены почти в каждой десятой проверяемой партии рыбопродукции.
По оценке Комиссии РСПП по рыбному хозяйству и аквакультуре, в целом дорыночный контроль отсутствует, рыночный контроль малоэффективен, а рыбный рынок в значительной степени уязвим для небезопасной и некачественной пищевой продукции. Добросовестный национальный производитель уступает в конкурентной борьбе производителям и поставщикам некачественной и небезопасной продукции, а добросовестные системы сертификации неконкурентны по сравнению с органами сертификации и испытательными лабораториями, легализующими «теневые» потоки рыбопродукции.
В ходе международной конференции по техническому регулированию во Владивостоке специалисты контрольных ведомств и эксперты оценят предварительные результаты исполнения технических регламентов Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» и «О безопасности пищевой продукции в части ее маркировки». В ходе отдельной секции будет рассмотрен проект технического регламента «Рыба и рыбная продукция» и будут подготовлены ответы на вопросы технологов рыбоперерабатывающих предприятий.
Если вы заинтересованы поучаствовать в данной конференции, сообщаем, что ответственным представителем по организации конференции от РСПП назначен Андрей ЛОЦМАНОВ, первый заместитель председателя Комитета по техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия. Телефон в Москве 8(495)663-04-50, е-mail: rgtr@rspp.ru.
Мария КУЗОВЛЕВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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