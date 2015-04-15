Во Владивостоке идет подготовка к переходу на новый налог на имущество

Заседание рабочей группы по подготовке к переходу на исчисление налога на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов состоялось в администрации Владивостока, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе. Совещание провела заместитель начальника управления финансов администрации города Наталья Тихонова.

В состав рабочей группы вошли представители администрации города, Управления Федеральной налоговой службы России по Приморскому краю, Управления Росреестра.

Напомним, в соответствии с изменениями в Налоговом кодексе РФ, налог на имущество физических лиц в Приморском крае, как и по всей стране, уже в ближайшие годы должен будет исчисляться по-новому – не с инвентаризационной, а с кадастровой стоимости имущества, которая, по оценкам специалистов, максимально приближена к рыночной. По мнению экспертов, введение исчисления налога на доходы физических лиц исходя из кадастровой стоимости – это переход к более справедливому налогообложению

В преддверии такого серьезного шага все ведомства проводят большую подготовительную работу. Так, ключевым вопросом является определение ставки налога, которая в соответствии с законодательством должна устанавливаться органами местного самоуправления в пределах определенных Налоговым кодексом РФ.

Кроме того, ставку налога можно дифференцировать в зависимости от кадастровой стоимости и вида объекта налогообложения.

Как подчеркивают специалисты, ставки нового налога, с одной стороны, должны быть экономически обоснованы, с другой – не должны вызвать серьезного увеличения налоговой нагрузки на граждан.

Такой опыт работы у администрации города Владивостока уже есть.

При переходе на исчисление земельного налога от кадастровой стоимости в городе Владивостоке были установлены пониженные ставки по земельным участкам под многоквартирными домами в размере 0,2% ( по федеральному законодательству - 0,3%). Для пенсионеров по возрасту в городе Владивостоке установлена льгота по земельному налогу в виде необлагаемой налогом суммы 300 тысяч рублей (федеральным законодательством налоговый вычет предоставлен в размере 10 тысяч рублей).

Введение дифференцированных ставок может стать дополнительным фактором сохранения социальной справедливости при введении нового налога.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.