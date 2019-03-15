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На острове Русском высадился первый олигарх
Вторым резидентом спецрайона стала структура Андрея Мельниченко, владеющего крупным пакетом ДЭК
Кипрская компания Donalink Ltd. (структура Андрея МЕЛЬНИЧЕНКО) получила статус международной компании - резидента специального административного района (САР) на острове Русском во Владивостоке. Структуры г-на Мельниченко контролируют «Сибирскую угольную энергетическую компанию» (СУЭК), «Сибирскую генерирующую компанию» (СГК), «ЕвроХим» и «Енисейскую ТГК».
Donalink Ltd. владеет иностранными и российскими (в частности, до недавнего времени долей в ПАО «Дальневосточная энергетическая компания») активами.
Минвостокразвития отмечает, что компания планирует продолжать текущую инвестиционную деятельность и развивать хозяйственное присутствие на Дальнем Востоке, при этом сохраняя его и на международных рынках.
Как это предусмотрено законодательством, в связи с редомициляцией резидент САР принял на себя обязательства в течение полугода осуществить инвестиции в форме капитальных вложений в размере не менее 50 млн рублей.
Как сообщала ранее Деловая газеты «Золотой Рог», первым резидентом САР на острове Русский стала компания совладельца банка «Восточный» Артема АВЕТИСЯНА. В сентябре 2018 года АО «Корпорация развития Дальнего Востока» зарегистрировала в качестве резидента международную компанию «Финвижн Холдингс» (полностью принадлежит г-ну Аветисяну).
Досье газеты «Золотой Рог»: Президент РФ Владимир ПУТИН 6 августа 2018 года подписал пакет законов о создании специальных административных районов на островах Русский (Приморье) и Октябрьский (Калининградская область). Основная цель создания нового механизма - деофшоризация зарубежных холдингов, подконтрольных гражданам РФ и владеющих активами в России, в том числе в качестве антисанкционной меры.
Согласно основному закону «О специальных административных районах на территориях Калининградской области и Приморского края», подать заявку на резидентство в САР может только иностранное юридическое лицо, то есть российские компании доступ к новому режиму (по крайней мере, на первом этапе) не получат. Кредитные организации, некредитные финансовые организации, операторы платежных систем и операторы услуг платежной инфраструктуры также не могут признаваться участниками специальных административных районов.
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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