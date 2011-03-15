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Рестораторов научат управлять продажами
Живая легенда отечественного ресторанного бизнеса Федор СОКИРЯНСКИЙ станет доступен и для приморских рестораторов – 4, 5 и 6 апреля семинары для управляющих, владельцев ресторанов и шеф-поваров пройдут во Владивостоке. Организатор семинара – ресторанное агентство «Рекон».
За три дня участники семинаров получат практические знания о технологиях управления персоналом и инновациях в области пищевых технологий.
Кроме этого, в рамках программы для управляющих будут рассмотрены такие актуальные вопросы, как увеличение операционной прибыли ресторана, управление продажами, стандарты качества, а шеф-поварам расскажут, как мотивировать персонал кухни и создать систему менеджмента качества на кухне ресторана.
Досье «ЗР»
Федор Сокирянский – независимый эксперт в сфере ресторанного бизнеса, основатель портала «Весь общепит России, владелец школы шеф-поваров и управляющих «SLS». За последние 5 лет оказывал консультационные услуги более чем 2 000 предприятий, в числе которых сети «Му-Му», «Елки-палки», «Шоколадница» и др.
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