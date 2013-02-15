Владивостокцам приглянулась "Продажная душа"

«Профмарка» определила лидеров модной индустрии приморской столицы.

13 февраля в ночном клубе Cuckoo состоялась церемония награждения «Профмарка-2013: Одежда, обувь, аксессуары». По сравнению с итогами конкурса 2010 года лишь немногие компании сохранили свои места, остальные либо изменили свои позиции в лидирующих тройках, либо не вошли в число призеров.

Реальность такова, что за два минувших года в этой индустрии произошли значительные перемены. Во Владивостоке открылось множество новых магазинов как эконом-, так и премиум-класса, которые уже успели завоевать сердца потребителей. В итоге новички заняли лидирующие позиции во многих номинациях. В общей сложности в голосовании приняли участие 8456 потребителей. Это число практически в 3 раза выше, чем в 2010 году, когда конкурс только набирал обороты.

Результаты конкурса «ПРОФМАРКА 2013» в индустрии «Одежда. Обувь. Аксессуары»:

Монобрендовые магазины женской одежды

1 место: Магазин женской одежды «NafNaf»

2 место: Магазин женской одежды «Кира Пластинина»

3 место: Салон женской одежды «Balizza»

Магазины монобрендовой женской одежды премиум класса

1 место: «Caterina Leman»

2 место: Салон-магазин «Wolford»

3 место: Магазин женской одежды «MaxMara»

Магазины мультибрендовой женской одежды

1 место: «Продажная душа»

2 место: Магазин женской одежды «Caramelle»

3 место: «Golden Lady»

Мультибрендовые магазины женской одежды премиум класса

1 место: Бутик элитной одежды «Status»

2 место: Бутик итальянской одежды и обуви «Premiere»

3 место: Торговый клуб «ELLE»

Магазины мультибрендовой мужской одежды

1 место: «Продажная душа»

2 место: Торговый центр для мужчин «ЕЖ»

3 место: не присуждалось.

Магазины нижнего белья

1 место: Сеть магазинов нижнего белья «Incanto»

2 место: Магазин нижнего белья «Milavitsa»

3 место: Магазин женской одежды и нижнего белья «Egoistka»

Магазины детской одежды

1 место: Сеть магазинов детских товаров «Бубль Гум»

2 место: Сеть магазинов детских товаров «Счастливое детство»

3 место: Бутик детской одежды «Золотые детки»

Магазины спортивной одежды

1 место: Спортивный магазин «Adidas»

2 место: Магазин спортивной одежды «Columbia»

3 место: Магазин товаров для спорта и отдыха «Спортмастер»

Мультибрендовые магазины обуви

1 место: Сеть магазинов «Настоящий обувной»

2 место: «Shoes4you»

3 место: «Продажная душа»

Магазины монобрендовой обуви

1 место: «Mascotte»

2 место: «ECCO»

3 место: «Respect»

Сети ювелирных магазинов

1 место: Ювелирный магазин «Золотой Ажур»

2 место: Торговый дом «Золотая Русь»

3 место: «SUNLIGHT»

Салоны оптики

1 место: Салон оптики «Solaris»

2 место: Сеть салонов оптики «Хамелеон»

3 место: «O`Vita»

Торговые центры

1 место: Торговый центр «Центральный»

2 место: Торговый центр «Максим»

3 место: Торговый центр « Manera»

Газета "Золотой Рог", Владивосток.