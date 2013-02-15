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Владивостокцам приглянулась "Продажная душа"
«Профмарка» определила лидеров модной индустрии приморской столицы.
13 февраля в ночном клубе Cuckoo состоялась церемония награждения «Профмарка-2013: Одежда, обувь, аксессуары». По сравнению с итогами конкурса 2010 года лишь немногие компании сохранили свои места, остальные либо изменили свои позиции в лидирующих тройках, либо не вошли в число призеров.
Реальность такова, что за два минувших года в этой индустрии произошли значительные перемены. Во Владивостоке открылось множество новых магазинов как эконом-, так и премиум-класса, которые уже успели завоевать сердца потребителей. В итоге новички заняли лидирующие позиции во многих номинациях. В общей сложности в голосовании приняли участие 8456 потребителей. Это число практически в 3 раза выше, чем в 2010 году, когда конкурс только набирал обороты.
Результаты конкурса «ПРОФМАРКА 2013» в индустрии «Одежда. Обувь. Аксессуары»:
Монобрендовые магазины женской одежды
1 место: Магазин женской одежды «NafNaf»
2 место: Магазин женской одежды «Кира Пластинина»
3 место: Салон женской одежды «Balizza»
Магазины монобрендовой женской одежды премиум класса
1 место: «Caterina Leman»
2 место: Салон-магазин «Wolford»
3 место: Магазин женской одежды «MaxMara»
Магазины мультибрендовой женской одежды
1 место: «Продажная душа»
2 место: Магазин женской одежды «Caramelle»
3 место: «Golden Lady»
Мультибрендовые магазины женской одежды премиум класса
1 место: Бутик элитной одежды «Status»
2 место: Бутик итальянской одежды и обуви «Premiere»
3 место: Торговый клуб «ELLE»
Магазины мультибрендовой мужской одежды
1 место: «Продажная душа»
2 место: Торговый центр для мужчин «ЕЖ»
3 место: не присуждалось.
Магазины нижнего белья
1 место: Сеть магазинов нижнего белья «Incanto»
2 место: Магазин нижнего белья «Milavitsa»
3 место: Магазин женской одежды и нижнего белья «Egoistka»
Магазины детской одежды
1 место: Сеть магазинов детских товаров «Бубль Гум»
2 место: Сеть магазинов детских товаров «Счастливое детство»
3 место: Бутик детской одежды «Золотые детки»
Магазины спортивной одежды
1 место: Спортивный магазин «Adidas»
2 место: Магазин спортивной одежды «Columbia»
3 место: Магазин товаров для спорта и отдыха «Спортмастер»
Мультибрендовые магазины обуви
1 место: Сеть магазинов «Настоящий обувной»
2 место: «Shoes4you»
3 место: «Продажная душа»
Магазины монобрендовой обуви
1 место: «Mascotte»
2 место: «ECCO»
3 место: «Respect»
Сети ювелирных магазинов
1 место: Ювелирный магазин «Золотой Ажур»
2 место: Торговый дом «Золотая Русь»
3 место: «SUNLIGHT»
Салоны оптики
1 место: Салон оптики «Solaris»
2 место: Сеть салонов оптики «Хамелеон»
3 место: «O`Vita»
Торговые центры
1 место: Торговый центр «Центральный»
2 место: Торговый центр «Максим»
3 место: Торговый центр « Manera»
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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