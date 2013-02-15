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Бизнесмены Владивостока будут конкурировать и в спорте
Завтра, 16 февраля, во Владивостоке стартует четвертая Бизнес-спартакиада Приморья.
Ежегодный турнир проходит по инициативе членов партии «Единая Россия» и при поддержке администрации города Владивостока. Участниками чемпионата в этом году станут более 250 человек из 15 команд – известных коммерческих фирм города.
Необходимо так же отметить, что все участники – непрофессиональные спортсмены, занимающие активную жизненную позицию, работающие в разных областях: от менеджеров среднего звена до юристов больших подразделений и коммерческих директоров.
Четвертая бизнес-спартакиада проводятся с целью популяризации и претворения в жизнь на территории Приморья спортивных состязаний большого масштаба, пропаганды здорового образа жизни, выявления сильнейших команд, обмена опытом среди участников и, кроме того, поиском новых партнеров в бизнес среде, а так же укрепления межкорпоративных связей.
Активным представителям предприятий и организаций всех форм собственности Владивостока и Приморского края предстоит сразиться в 9 видах спорта: хоккей с шайбой, сноубординг, горнолыжный спорт, лыжные гонки, пулевая стрельба, шахматы, боулинг, волейбол, мини-футбол на снегу.
Дополнительная информация о схеме проведения соревнований, можно получить на официальном сайте bsprim.ru и по телефону (423) 248-13-13.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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