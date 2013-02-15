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FESCO открыла новый сервис между портами Инчон (Южная Корея), Восточный и Владивосток
Транспортная группа FESCO (создана на базе ОАО "Дальневосточное морское пароходство") объявила об открытии прямого сервиса между портами Инчон (Южная Корея), Восточный и Владивосток. Южнокорейский порт добавлен в ротацию северной ветки сервиса FESCO China Direct Line (FCDL) в дополнение к судозаходам в китайские порты Синган, Циндао и Шанхай. Также возможна доставка грузов из Инчона в порты Китая, обслуживаемые северной веткой сервиса FCDL.
При этом, учитывая текущую загрузку судов линии и тенденции роста грузопотока, в марте 2013 года планируется увеличение вместимости судов на данном направлении. Вместо теплоходов "FESCO Voyager" и "FESCO Trader" на линии будут работать контейнеровозы "Vladivostok" и "Kapitan Afanasyev", вместимость каждого из которых больше почти на 700 ДФЭ (эквивалент- 20-футового контейнера).
Транспортная группа FESCO - интермодальный оператор, объединяющий возможности морского, железнодорожного, автомобильного транспорта и стивидорного обслуживания в собственных терминалах в портах России и СНГ. Группа владеет 44 судами общим водоизмещением 788 тыс. тонн и 19 тыс. грузовых вагонов.
Группа "Сумма" Зиявудина Магомедова совместно с GHP-Group приобрела 56% акций ОАО "Дальневосточное морское пароходство" у "Промышленных инвесторов" Сергея ГЕНЕРАЛОВА.
Олег КЛИМЕНКО, газета "Золотой Рог", Владивосток.
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