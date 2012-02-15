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Предпринимателей Приморья вывела на митинг проблема экспорта металлолома
Со всего Приморья 11 февраля съехались во Владивосток представители малых предприятий, занимающихся сбором и экспортом металлолома. Около 300 человек собрались на митинг потребовать отмены постановления правительства, установившего Магадан единственным портом для отгрузки лома за рубеж.
Акцию пришли поддержать оппозиционеры, которых одна из организаторов протеста «металлистов» еще 4 февраля пригласила на центральную площадь Владивостока с трибуны митинга коммунистов. В результате возник скандал. После выступлений нескольких предпринимателей ведущий дал слово депутату Законодательного Собрания Приморского края от КПРФ Артему САМСОНОВУ. Однако тут же раздались возмущенные крики:
- Не надо нам депутата! Нечего ему здесь делать! Пусть другие люди выступают, - закричали двое, однако собравшиеся их не поддержали.
Затем снова начали говорить представители малого бизнеса.
- Владимир Владимирович Путин при облете наших северных земель увидел горы невывезенного металлолома. Он сказал, что Север надо очищать и для этого туда вкладывать. Мы этим занялись на свои средства. Начали чистить страну от металлолома, который копился более 70 лет. Ведем легальный бизнес, - заявил в своем выступлении сотрудник компании «Гефест» Ибрагим КАЗИМОВ. – Но какие-то приспешники подсунули документы, из-за которых нам приходится выходить на митинг. Давайте поддержим наше государство и попросим правительство, чтобы оно отменило позорящее нашу страну постановление №1148.
Постановление правительства РФ №1148 от 26 ноября 2011 года определило, что с 13 февраля 2012 года весь экспортируемый с Дальнего Востока металлолом должен проходить таможенное оформление только в морском порту Магадан (до этого только через порт Петропавловск-Камачатский). Хотя раньше подобные операции проводили таможенники и других регионов, в том числе и Приморья.
По оценке предпринимателей, решение принято в угоду ОАО «Амурметалл», закупочные цены которого резко снижают рентабельность бизнеса. К тому же амурские металлурги не способны переработать весь металлолом, утверждают предприниматели. А экспорт становится проблематичным – отгрузить металлолом из Приморья вначале в Магадан, а там переоформить на экспорт и идти назад на юг - себе дороже. А зимой вход в Магаданский порт и вовсе закрыт льдами.
Олег ЖУНУСОВ, "Золотой Рог".
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