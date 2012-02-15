www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.49 р. 100 JPY: 56.45 р.
EUR: 73.93 р. 10 CNY: 93.66 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Связь
Распечатать

Как управлять репутацией в Интернете

15 Февраля 2012, 18:37 | Владивосток

Круглый стол "Управление репутацией в Internet: новая реальность или PR прямого действия" собрал во ВГУЭС руководителей ведущих СМИ Приморского края, представителей городской и краевой администраций, директоров и сотрудников крупных компаний. Организаторами мероприятия выступили РИА PrimaMedia и Центр репутационных технологий совместно с Владивостокским государственным университетом экономики и сервиса.

"Чтобы быть успешной, компании необходимы "работающий" сайт и знание технологий работы с информацией в сети , например, что такое продвижение сайта. Об этом, в частности, и шла речь на круглом столе, - говорит генеральный директор РИА PrimaMedia Виктор СУХАНОВ. - Если компания не работает над созданием своего образа в сети, сеть сама "позаботится" о "пресс-портрете" как самой компании, так и ее руководителя. И это может стать серьезным ударом по репутации".

"Встреча, организованная PrimaMedia и ВГУЭС, очень актуальна в том числе и для нас, - отмечает Александр ШЕМЕЛЕВ, вице-губернатор Приморского края. - Может, мы не всегда идем "впереди тренда" - власть должна быть и в меру консервативной, и в меру продвинутой... Но во всяком случае важность этой темы для власти, бизнеса, общества в целом - неоспорима. Интернет - это инструмент, которым мы пользуемся каждый день.

Многие участники круглого стола сошлись во мнении, что, благодаря развитию Интернета, мы все живем сегодня в изменившейся реальности. "Все современные СМИ так или иначе монополизированы Интернетом, - отмечает Алексей ЛИТВИНОВ, заместитель главы г. Владивостока. - С развитием глобальной сети мы сталкиваемся с тем, что способы распространения информации, способы порождения ею себя самой и те метаморфозы, которым информация подвергается в Интернете, практически неконтролируемы. Это именно новая реальность".

"Золотой Рог".

Автор: По материалам информагентств
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru