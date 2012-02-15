Как управлять репутацией в Интернете

Круглый стол "Управление репутацией в Internet: новая реальность или PR прямого действия" собрал во ВГУЭС руководителей ведущих СМИ Приморского края, представителей городской и краевой администраций, директоров и сотрудников крупных компаний. Организаторами мероприятия выступили РИА PrimaMedia и Центр репутационных технологий совместно с Владивостокским государственным университетом экономики и сервиса.

"Чтобы быть успешной, компании необходимы "работающий" сайт и знание технологий работы с информацией в сети , например, что такое продвижение сайта. Об этом, в частности, и шла речь на круглом столе, - говорит генеральный директор РИА PrimaMedia Виктор СУХАНОВ. - Если компания не работает над созданием своего образа в сети, сеть сама "позаботится" о "пресс-портрете" как самой компании, так и ее руководителя. И это может стать серьезным ударом по репутации".

"Встреча, организованная PrimaMedia и ВГУЭС, очень актуальна в том числе и для нас, - отмечает Александр ШЕМЕЛЕВ, вице-губернатор Приморского края. - Может, мы не всегда идем "впереди тренда" - власть должна быть и в меру консервативной, и в меру продвинутой... Но во всяком случае важность этой темы для власти, бизнеса, общества в целом - неоспорима. Интернет - это инструмент, которым мы пользуемся каждый день.

Многие участники круглого стола сошлись во мнении, что, благодаря развитию Интернета, мы все живем сегодня в изменившейся реальности. "Все современные СМИ так или иначе монополизированы Интернетом, - отмечает Алексей ЛИТВИНОВ, заместитель главы г. Владивостока. - С развитием глобальной сети мы сталкиваемся с тем, что способы распространения информации, способы порождения ею себя самой и те метаморфозы, которым информация подвергается в Интернете, практически неконтролируемы. Это именно новая реальность".



"Золотой Рог".

