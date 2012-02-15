Кто строит ДВФУ?

Рейсовый паром пробивался сквозь ледовое поле на о. Русский тяжело и натужно, с трудом подошли к обледенелым пирсам. Дорога от 36-го причала до Канала заняла без малого три часа. Так что организаторам пресс-тура - Дальневосточной дирекции Минрегиона и ЗАО "Крокус Интернешнл" - на строящиеся объекты Дальневосточного федерального университета не пришлось объяснять сложности доставки сюда грузов, техники, горючего.

Ледовая обстановка нынешней зимой выдалась из ряда вон, погода, с пронизывающими ветрами и аномальными морозами, тоже не балует строителей. Но стройка все быстрее и быстрее набирает обороты.

Проекция с макета уже видна

Природный амфитеатр бухты Аякс сегодня представляет собой гигантскую строительную площадку - там и здесь возводятся "кристаллические решетки" будущих корпусов университета, в которых пройдут мероприятия и будут жить участники саммита АТЭС-2012. Где-то строители только "выходят" из земли, где-то возводят металлические каркасы зданий, а на 11-й корпус - будущее общежитие - уже зашли каменщики, и каркас стал обрастать стеновыми "мускулами". Что касается конференц-центра, в котором буду заседать президенты АТЭС, то здесь пока вгрызаются в скальный грунт. Громадный комплекс разместится практически на вершине природного амфитеатра.

Как рассказал первый заместитель директора по производству Дальневосточного филиала ЗАО "Крокус Интернешнл" Сергей НЕДЕЛЬКО, сегодня начато строительство всех корпусов. Только гостиниц будет 11, класса от трех до пяти звезд. Площадь учебных корпусов составит 268 тыс. кв. метров. В зону ответственности компании входит также строительство трех многоярусных парковок, улично-дорожной сети острова протяженностью 22,5 км и нескольких инфраструктурных объектов.

Глядя на макет будущего городка (он находится в небольшом павильоне, специально построенном для многочисленных гостей), можно представить, как будет выглядеть ландшафтная зона - с клумбами, лужайками, спортивными площадками и беговыми дорожками. Площадь этого райского, по замыслам проектировщиков, уголка - миллион квадратных метров. Здесь же в натуральную величину представлена комната студенческого общежития. Будущая набережная уже в камне, но гуляющих здесь не обнаружено - январский ветер и обледенение.

Сегодня на объектах ДВФУ трудятся чуть более 2000 человек. А в ближайшее время их число должно увеличиться до 8000. Это связано с резким ростом объема работ. Как рассказал директор Дальневосточной дирекции Минрегиона РФ Евгений РОГОЗА, в соответствии с новой редакцией ФЦП развития Дальнего Востока и подпрограммы, которая реализуется во Владивостоке, увеличена площадь учебных корпусов с 125 тыс. до 268 тыс. кв. м, добавились иные объекты, например, 150 индивидуальных домов для жителей ветхого фонда, попадающего под снос, кто решил остаться на острове. Но сроки окончания работ не поменялись. Чтобы продемонстрировать масштаб стройки, Рогоза привел еще две цифры: за 6 месяцев 2009 г. "Крокус" выполнил работ на 6,5 млрд руб., программа 2010 г. - 29,3 млрд руб. К концу 2010 г. здесь должны стоять практически все коробки корпусов и уже будут охвачены фасадными и кровельными работами.

Досье "ЗР"

Общая стоимость всех объектов ДВФУ составляет 65,5 млрд руб., в том числе строительство конференц-центра - 10 млрд руб. Срок окончания строительства - декабрь 2011 года.

А где наша доля?

На вопрос "ЗР", который волнует не только приморских строителей, - кого генподрядчик планирует привлечь на субподряд? - заместитель генерального директора ЗАО "Крокус Интернешнл" Марат ГРИНБЕРГ ответил, что это будут крупнейшие строительные компании из центральной России и стран СНГ. И среди наиболее вероятных, которые уже весной могут появиться на объектах Русского, назвал несколько строительных компаний из Белоруссии. "Это серьезные коллективы, квалифицированные рабочие со своей техникой, приспособлениями и инструментами, это профессионалы", - подчеркнул он. Соотношение цены и качества работ, по его мнению, у белорусских строителей наиболее оптимальное. А комментарий по поводу наболевшего вопроса участия в строительстве приморских компаний был и вовсе малоутешительным:

"А есть такие приморские компании? Назовите, мы их пригласим... Некоторые из местных компаний едва дотягивают по численности до 100 человек! - аргументирует Марат Григорьевич. - Я задавал Главвладивостокстрою вопрос, сколько у них каменщиков, посчитали - 28... В общем, мы предупредили некоторых субподрядчиков, что если они не доведут численность к концу февраля минимум до 100 каменщиков, то будем с ними расставаться, потому что мы не можем делить каждое здание на 6-7 подрядчиков.

С лёту мы не назвали приморских претендентов на субподряд, но если строители обратятся в "ЗР", готовы посодействовать!

Как заметил Евгений Рогоза, на стройке в этом году произойдет своеобразное обновление "крови". Работы, которые могла выполнять малоквалифицированная рабочая сила, завершаются - наступает время профессионалов. Так, например, отделку президентских номеров, холлов и вестибюлей с использованием природного камня будут вести специалисты из Турции, а строить дороги - бригада из Мексики. Она уже строила для "Крокуса" в Подмосковье и продемонстрировала, по словам Марата Гринберга, прекрасное качество.

Транспортный торос

Кадры - не единственная проблема стройки. Сегодня перед строителями ДВФУ обострилась проблема доставки грузов на остров. Нам бросились в глаза практически пустые причалы грузового терминала, куда должны доставляться грузы "Крокуса". Выяснилось, что работать приходится с колес. Евгений Рогоза не скрывал, что тяжелая ледовая обстановка в заливе внесла свои коррективы - толщина льда у причала почти метр, хоть ледокол вызывай. Между тем владельцы судов ледового класса стараются в данной ситуации заработать, выставляя необоснованно высокие цены. Минтранс, в зоне ответственности которого находится логистика объекта, пока своего слова не сказал.

Критически встает вопрос с ГСМ - нужна танкерная поставка. Но причальная стенка до сих пор недоделана, но ее эксплуатируют. А Росморречфлот в который раз переносит ее сдачу - теперь уже на март... ...И все-таки поездка на Русский вызвала оптимизм - ждали худшего. Там, где несколько месяцев назад машина шла с трудом, - вполне укатанная дорога. Рядом с причальной стенкой появился глухой забор, "увенчанный" колючей проволокой, - это новый таможенный пункт, через который уже в марте в адрес стройки пойдут грузы из-за рубежа. На финишную прямую выходит и первая из четырех мини-ТЭЦ - она обеспечит строящиеся объекты теплом и электроэнергией.

"А с каким чувством вы приезжаете на Русский?" - спросил "ЗР" у Евгения Рогозы в завершение поездки. "Помните притчу о двух каменщиках, которых спросили, что они делают?", - ответил вопросом на вопрос Евгений Владимирович. - "Один сказал, что он кладет кирпичи, а второй - строит храм. Так вот, я приезжаю сюда храм строить. Храм науки".



Ирина Баранник, "Золотой Рог".

