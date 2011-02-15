ОАО «Международный аэропорт Владивосток» подводит итоги трехлетней работы

ОАО «Международный аэропорт Владивосток» (МАВ) отмечает три года со дня своего образования. 15 февраля 2008 года в результате реорганизации авиапредприятия «Владивосток Авиа» аэропорт выделился в самостоятельную бизнес-структуру.

Разделение авиакомпании и аэропорта происходило в соответствии с планами реформы гражданской авиации. Именно обособление «небесных» и «земных» видов деятельности должно было способствовать развитию конкуренции и усилению бизнеса каждого из этих взаимосвязанных сегментов отрасли. Сегодня, оглядываясь назад, в компании признают, что это решение было правильным и своевременным, хотя выход на рынок в новом качестве совпал с мировым экономическим кризисом.

На старте

- Эти три года я бы назвал временем активного роста и смелых планов, - говорит генеральный директор предприятия Максим ЧЕТВЕРИКОВ. - Мы формировали команду, выстаивали партнерские отношения с различными компаниями, работали над новой стратегией развития. И всем этим занимались, образно говоря, в пути, потому что воздушная гавань Владивостока должна функционировать в штатном режиме, вне зависимости от реорганизаций.

На старте ресурсы аэропорта не позволяли полноценно и с необходимой эффективностью решать эти задачи. Требовались инвестиции в капитальный ремонт действующей инфраструктуры, приобретение новой техники и совершенствование технологий. Оргструктура предприятия также требовала реорганизации. Коллектив компании насчитывал чуть более восьмисот человек, а средняя заработная плата была около 17 тыс. рублей.

Но систематическая и планомерная работа по всем направлениям, несмотря на кризисные явления, сохраняющиеся в экономике, позволили компании удержать свои позиции по объемам пассажирских перевозок. В рейтинге крупнейших аэропортов России по итогам 2009 года МАВ по-прежнему занимал 14-е место с показателем пассажиропотока в 989,4 тыс. человек.

В этот же год, который для руководителя аэропорта Максима Четверикова стал первым годом управления предприятием, аэропорт увеличил доходы на 13%, получив чистую прибыль в размере 50 млн рублей.

- Второй год существования ОАО «Международный аэропорт Владивосток» был наполнен очень важными событиями. Главным из которых стало определение подробной стратегии развития, - рассказывает Максим Четвериков. - Желая добиться отличных результатов не только в плане финансово-экономических показателей, но и в отношении сервиса, мы поставили перед собой задачу встать на одну ступень с аэропортами- лидерами по качеству обслуживания пассажиров. С этой целью в 2009 году мы заключили меморандум о сотрудничестве с аэропортом Инчхон, в рамках которого стало возможным изучение опыта одного из лучших аэропортов мира по ряду бизнес-направлений.

Курс на успех

В числе других значимых достижений компании - получение допуска на прием широкофюзеляжных самолетов - воздушных судов Аirbus-330 (всех модификаций), Аirbus-300-600, Boeing-737, Boeing-777, Dash 8-300, Аirbus-321. Это позволило значительно расширить маршрутную сеть и привлечь новых авиаперевозчиков. В качестве второй базовой авиакомпании в аэропорт Владивостока пришел «Аэрофлот». Для более удобных стыковок рейсов различных авиакомпаний Международный аэропорт Владивосток расширил регламент своей работы.

Задачи, стоящие перед предприятием, требовали перемен практически в каждом направлении деятельности. Чтобы увеличить спектр услуг для авиакомпаний и пассажиров, МАВ сертифицировал около 10 новых видов деятельности.

Особое внимание менеджмент аэропорта уделяет приобретению спецтехники и технологического оборудования. За три года на техническое оснащение производства было направлено порядка 360 млн рублей.

Необходимость активного развития естественным образом изменила организационную структуру аэропорта. Были усилены служба авиационной безопасности, производственно-диспетчерская служба, спецавтотранспорта, созданы службы аэронавигационного обеспечения полетов, наземного обслуживания воздушных судов, отдел почтовых и багажно-грузовых перевозок, служба сервиса и другие.

2010 год аэропорт завершил с рекордными показателями: количество перевезенных пассажиров впервые составило 1,263 млн человек, что на 26% больше, чем в 2009 году, а выручка предприятия превысила 1 млрд рублей.

- Сегодня команда аэропорта насчитывает более тысячи человек, половина из них - представители рабочих профессий, - говорит Максим Четвериков. - Во многом именно от качества их труда зависит успех нашего общего дела. Свою задачу руководство компании видит в повышении престижа производственных специальностей. Мы прилагаем усилия к тому, чтобы каждый сотрудник ОАО «МАВ» чувствовал свою причастность к достижению общей цели и заботу предприятия о нем. На этот эффект рассчитана создаваемая нами система мотивации. Только в 2010 году зарплата сотрудников рабочих специальностей была повышена на 13-26%. Используются различного вида поощрения личной эффективности. И даже работая над форменной одеждой, стараемся, чтобы, надев ее, сотрудник не только ощутил функциональность и удобство, но и с удовольствием и гордостью представлял в ней компанию.

В аэропорту убеждены, что поводов для гордости у сотрудников МАВ с каждым днем будет все больше, и для этого здесь не намерены останавливаться на достигнутом. Деятельность предприятия и в дальнейшем будет направлена на расширение сети маршрутов и привлечение новых авиакомпаний, совершенствование технической инфраструктуры, освоение новых технологий и создание безопасных и комфортных условий для пассажиров.