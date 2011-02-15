ТМК: от Седанки до Патрокла

Протяженность дороги, которую прокладывает Тихоокеанская мостостроительная компания, составляет 24 км. Она является частью дороги пос. Новый – п-ов Де-Фриз – Седанка – бухта Патрокл с низководным мостом через Амурский залив, который также строит ТМК.

Новая трасса идет по лесному массиву от ст. Седанка до бухты Тихая, и далее - до пролива Босфор Восточный и выходит к строящемуся мостовому переходу на остров Русский. Корреспондент «ЗР» проехал по дороге, которая обещает быть одной из самых современных на юге Приморья.

С учетом новых технологий дорога строится с максимально возможно спрямленной осью, насколько это позволяет сделать существующий рельеф, ведь она пересекает крутые сопки и долину реки Седанка. Уже сегодня она не просто прекрасно просматривается с наиболее высоких точек, по всей трассе идет движение служебного транспорта.

По словам первого заместителя генерального директора по производству ЗАО «ТМК» Александра ЯКОВЛЕВА, дорожники завершают отсыпку земляного полотна. Лишь в некоторых местах продолжается выемка грунта или, наоборот, его отсыпка – чтобы выйти на проектные отметки. Для этого также приходится вести взрывные работы. Но таких участков на протяжении всей трассы остается все меньше - земляное полотно новой дороги практически готово на 90 процентов.

- Сейчас на отдельных участках идет отсыпка дороги специальной щебеночной смесью, она служит нижним слоем основания под устройства дорожной одежды. Его толщина составляет 30 см, - поясняет Александр Яковлев. - Потом на него будет уложен верхний слой основания - толщиной 12 см, также из щебеночной смеси, которую обработают водоцементной эмульсией методом холодного рисайклинга. Таким образом будет получена монолитная поверхность, и уже на нее начнут укладывать асфальтобетон, первый слой – черновой, высокопористый, второй – более плотный, а затем верхний - из высокопрочного асфальтобетона.

По расчетам специалистов, такая современная технология устройства дорожной одежды позволит продлить гарантийный срок ее эксплуатации на десятилетия. Правда, к этим работам строители приступят уже с наступлением тепла. Пока же ведется подготовка – закуплен один рисайклер, достигнута договоренность об аренде второго, недалеко от вахтового поселка дорожников, расположенного близ ул. Выселковой, готовится площадка, на которой будут установлены и запущены в работу два асфальтобетонных завода.

Кроме того, строители обустраивают водопропускные коллекторы, ведут доработку откосовыемок гидромолотами, укрепляют подпорные стенки. Для этого широко используются матрацы Рено и габионы: сетки из высокопрочного материала, наполненные камнем.

- Для габионов используется камень специальной фракции - размером 20 х 30 см, причем укладывается он вручную, камешек к камешку, – объясняет мастер дорожного участка Павел СТАРЧЕНКО. - В целом получается прочная подпорная стена, способная выдерживать большие нагрузки.

Под его руководством работает семь человек, они монтируют подпорную стенку возле путепровода, соединяющего новую трассу с дорогой, известной многим как «царская». Она уходит в район фабрики «Заря» и действительно построена более сотни лет назад. Каменная стена не только хорошо «держит» конструкцию, но и выглядит вполне эстетично. Подобного типа сооружения все чаще можно увидеть на приморских дорогах.

Еще одно важное направление деятельности дорожников ТМК – сооружение мостов и путепроводов. Всего на данном участке дороги их будет 19. Причем практически на всех завершено сооружение опор – большая и трудоемкая работа. Теперь ведется монтаж пролетных строений.

Работами по сооружению моста над речкой Седанка руководит прораб Андрей КЛЮЧКО.

- Длина этого моста – почти 300 метров, - поясняет прораб. – Сейчас мы монтируем металлические пролетные строения: 63 – 84 ¬– 84 – 63 метра. Как видите, мост проходит над всей долиной Седанки. В одну вахту на объекте задействовано 35 человек, 10 – в ночь и 25 – в дневную смену.

Сюда, как, впрочем, и на другие путепроводы строящейся дороги, балки пролетных строений подвозят специальными тягачами-балковозами. К этому времени подходит и автокран, который, словно пушинку, поднимает многотонную конструкцию вверх и устанавливает на подготовленные опоры. Таким образом на путепроводах монтируется несколько балок в сутки. Эта работа ведется на всем протяжении дороги – от Седанки до бухты Патрокл.

Особое внимание строители уделяют работам в водоохранной зоне водохранилища. Здесь проектом предусмотрено строительство двух уровней специальных лотков для сбора сточных вод с проезжей части и с откосов дороги, а также очистных сооружений, в которые будут направляться эти стоки. И лишь после соответствующей очистки водная масса попадет в естественные водоемы.

Строительство новой автодороги от Седанки до бухты Патрокл находится под личным контролем губернатора Приморского края Сергея Дарькина. Недавно он вновь проинспектировал ход работ, проехав по трассе от Седанки до моста на остров Русский.

По итогам выездного совещания по вопросам подготовки к саммиту АТЭС-2012 Сергей Дарькин отметил, что «строительство новых автомагистралей позволит решить транспортную проблему юга Приморья, избавит Владивосток от заторов, увеличит пропускную способность существующих дорог». Он также выразил удовлетворение высокими темпами работ на строящихся дорогах и подчеркнул, что новые дороги открывают для города большие перспективы, поскольку позволят комплексно осваивать новые территории.