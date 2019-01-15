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Порт Владивосток побил рекорд

15 Января 2019, 17:10 | Владивосток

ВМТП по итогам 2018 года достиг максимального результата в истории по грузообороту

ПАО «Владивостокский морской торговый порт» (ВМТП, крупнейшая стивидорная компания в порту Владивосток) в 2018 году увеличило перевалку грузов на 39% по сравнению с 2017 годом, до 10,4 млн тонн.

Достигнутый результат является рекордным показателем в истории порта.

В том числе, перевалка генеральных грузов выросла на 64% - до 4,9 млн тонн, автомобилей и спецтехники - на 63%, до 60 тыс. единиц, контейнеров - на 17%, до 551 тыс. TEU (эквивалент 20-футового контейнера). Перевалка контейнеров является рекордной в истории порта.

В 2018 году ВМТП обработал 1,989 тыс. судов (рост на 22,5% к 2017 году) и 179,5 тыс. вагонов (рост на 34%).

Досье газеты «Золотой Рог»: Ежегодная пропускная способность ВМТП достигает 3,9 млн тонн генеральных грузов и нефтепродуктов, 150 тыс. единиц автомобилей и колесной техники и свыше 600 тыс. TEU. В настоящее время через ВМТП проходят 15 регулярных международных и каботажных линий, соединяющих Владивосток с 8 странами мира, а также регионами Дальнего Востока России. 65,8275% акций ВМТП принадлежат ООО «М-Порт» (Москва), которое, в свою очередь, на 50% принадлежит ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (базовая компания FESCO). По данным FESCO, 32,5% акций группы принадлежат Зиявудину МАГОМЕДОВУ, 23,8% - компаниям, контролируемым Марком Гарбером (один из контролирующих акционеров GHP Group), 17,4% - TPG Capital, 26,3% - другим акционерам или находятся в свободном обращении. Г-н Магомедов сейчас находится под стражей, его обвиняют в организации преступного сообщества и особо крупных хищениях бюджетных средств.

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ВМТП

Автор:
Теги: грузы  вмтп  Зиявудин Магомедов  порт  перевалка  fesco 



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