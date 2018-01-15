Порт Владивосток на время остался без контейнеров и металлов

Ограничение введено РЖД в связи с затором на станции Владивосток

ОАО "РЖД" ввело ограничение погрузки грузов в контейнерах назначением на станцию Владивосток.

Отгрузка приостановлена по просьбе руководства Дальневосточной железной дороги (ДВЖД, филиал РЖД) «в связи с необеспечением выгрузки, сверхнормативном наличии грузов в контейнерах для дальнейшей выгрузки местными грузополучателями станции Владивосток».

Ограничение будет действовать вплоть до его отмены.

ВМТП в 2017 году увеличило перевалку контейнеров на 42% по сравнению с 2016 годом, до 467,94 тыс. TEU (эквивалент 20-футового контейнера).

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток