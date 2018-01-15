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Порт Владивосток на время остался без контейнеров и металлов
15 Января 2018, 15:39 | Владивосток
Ограничение введено РЖД в связи с затором на станции Владивосток
ОАО "РЖД" ввело ограничение погрузки грузов в контейнерах назначением на станцию Владивосток.
Отгрузка приостановлена по просьбе руководства Дальневосточной железной дороги (ДВЖД, филиал РЖД) «в связи с необеспечением выгрузки, сверхнормативном наличии грузов в контейнерах для дальнейшей выгрузки местными грузополучателями станции Владивосток».
Ограничение будет действовать вплоть до его отмены.
ВМТП в 2017 году увеличило перевалку контейнеров на 42% по сравнению с 2016 годом, до 467,94 тыс. TEU (эквивалент 20-футового контейнера).
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
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Теги: порт ржд контейнеры запрет
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