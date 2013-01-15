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ДВФУ и российская энергетическая компания "РусГидро" стали стратегическими партнерами

15 Января 2013, 18:41 | Владивосток

Дальневосточный федеральный университет и российская энергетическая компания «РусГидро» подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Документ направлен на развитие сотрудничества в области образовательной, научно-технической и инновационной деятельности.

Такое сотрудничество позволит повысить качество подготовки выпускников ДВФУ – потенциальных работников компании «РусГидро» – и обеспечит потребности предприятия в высококвалифицированных работниках.

Также соглашением предусмотрено выполнение ряда научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, прикладных исследований и инновационных разработок в области развития ВИЭ-генерации и локальной энергетики, энергоресурсосбережения, а также новых материалов для гидротехнических сооружений.

Обеспечение эффективности реализации принятых в соглашении обязательств в университете будет возложено на Инженерную школу –  профильный научно-образовательный сектор вуза. Стоит отметить, что соглашение предусматривает также и инфраструктурные проекты, направленные на расширение научно-образовательной базы ДВФУ в области энергосистем. Так, одним из наиболее значимых проектов должно стать создание «Научно-внедренческого центра энергоэффективности локальных энергосистем и интеллектуальных сетей» на острове Русский, начало работ по созданию центра ожидается уже в этом году.

Напомним, что российская энергетическая компания «РусГидро» является одной из 60 российских компаний с государственным участием, реализующих программы инновационного развития, в соответствии с решением решением Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям от 3 августа 2010 г. В свою очередь Дальневосточный федеральный университет на сегодняшний день является исполнителем программ инновационного развития 9 госкомпаний, сообщает пресс-служба ДВФУ.

Досье: Группа «РусГидро» - один из крупнейших российских энергетических холдингов. РусГидро является лидером в производстве энергии на базе возобновляемых источников, развивающей генерацию на основе энергии водных потоков, морских приливов, ветра и геотермальной энергии. На 30 ноября 2012 г. Российской Федерации принадлежит 60,4952 % уставного капитала ОАО «РусГидро», миноритарным акционерам - 39,5048%, общее количество размещенных акций - 317 637 520 094. Общее количество акционеров РусГидро - более 360 000.  Ценные бумаги компании торгуются на бирже ММВБ-РТС в котировальном списке А1. В июле 2008 г. открыта программа глобальных депозитарных расписок, в июле 2009 г. расписки допущены к обращению на Основном рынке Лондонской фондовой биржи. В августе 2008 года акции ОАО «РусГидро» включены в индексы MSCI EM и MSCI Russia. В августе 2009 г. открыта программа американских депозитарных расписок.

Газета "Золотой Рог".

Автор: Пресс-служба ДВФУ
Теги: инновации  ДВФУ  госкомпании  Русгидро 



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