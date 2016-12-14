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Во Владивостоке судебные приставы разгоняют торговцев
Решение о запрете торговой деятельности вынес Первореченский районный суд г. Владивостока, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе УФС судебных приставов по Приморскому краю.
На исполнении в отделе судебных приставов по Первореченскому району Владивостокского городского округа находятся исполнительные производства о запрете ООО «ВостокТоргСервис», а также другим физическим и юридическим лицам осуществлять торговую деятельность на части земельного участка по ул. Карбышева, 11, находящейся в охранной зоне линии электропередач напряжением 110 кВ.
О возбуждении исполнительных производств и о том, что деятельность торговых точек необходимо прекратить должник ООО «ВостокТоргСервис», а также индивидуальные предприниматели, ведущие торговлю на обозначенной в судебном определении территории, были уведомлены своевременно и должным образом. Уведомление о запрете торговой деятельности на основании исполнительных документов в срок до 9 декабря продавцы павильонов получили 6 декабря.
13 декабря судебные приставы выехали на место расположения рынка для того, чтобы в принудительном порядке исполнить судебное решение. Часть предпринимателей прекратили торговую деятельность, другая - пыталась активно противостоять законным действиям работников отдела судебных приставов по Первореченскому району Владивостокского городского округа.
Стоит отметить, что за воспрепятствование действиям должностных лиц, осуществляющих принудительное исполнение исполнительных документов, предусмотрена административная ответственность по ст. 17.8 КоАП РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде наложения административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч рублей.
В настоящее время судебные приставы ежедневно обеспечивают исполнение судебного решения, вступившего в законную силу.
Иван КРЫШАН.
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