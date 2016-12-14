Владивосток отказывается от дешевого кофе

Создавать потоковую кофе-точку сегодня почти бессмысленно

Объявления о продаже «бизнеса мечты» все чаще появляются на дальневосточном портале FarPost. Только за период с конца ноября по декабрь этого года на сервисе объявлений были выставлены на продажу восемь готовых кофеен в разных частях города. Правда, продаются только кофе-точки специализирующиеся на изготовлении потокового «кофе с собой».

Купить готовый бизнес в сфере кофеварения во Владивостоке можно в среднем за 285 тыс. рублей. В прайс обычно входят переуступка права аренды на торговую площадь, зачастую автоматическая кофе-машина, барная стойка, холодильники, блендеры, остатки продукции и прочее оборудование. Некоторые «бизнесмены» в числе продаваемого имущества указывают даже сотрудников, а другие готовы обменять кофе-точку на автомобиль среднего класса.

Продаются кофе-точки в торговых центрах, расположенных в нецентральных районах города, например в ТЦ на Нейбута или в ТЦ «Первомай» на улице Калинина. Есть среди продающихся и кофе-точки в торговых центрах со сравнительно высокой проходимостью: например, в ТРЦ «Черемушки» или в супермаркете «Три кота» на Фадеева.

Почему же бизнес, кажущийся для многих легким и необременительным, в конце концов не оправдывает себя и выставляется на продажу? Сами владельцы кофе-точек уверяют: бизнес хороший, прибыльный, а продается в связи с переездом владельца или из-за смены сферы деятельности.

Эксперты в сфере ресторанного дела высказываются конкретнее: чистая прибыль с кофе-точки, которая занимает скромное место в каком-нибудь ТЦ и предлагает гостям посредственный кофе, сравнима по объему со средней зарплатой по Владивостоку – 30–40 тыс. рублей. Заводить такой бизнес ради прибыли – затея провальная: горожане уже успели привыкнуть к более- менее качественному напитку, образ которого никак не лепится с пережженным кипятком, который наливают в одноразовые стаканчики во многих кофе-точках Владивостока и называют «кофе».

- Если раньше, когда культура потребления кофе во Владивостоке только начинала развиваться, можно было заработать на количестве горожан, которым «не важно, какой, лишь бы кофе», то сегодня это количество неумолимо переходит в качество, - отметил Павел КУКСОВ. – Конечно, нам далеко еще до уровня той же Москвы, где в заведениях 500-600 рублей – приемлемая цена для чашки хорошего кофе. Во Владивостоке тоже есть кофейни, преследующие задачу развития вкуса у горожан, и именно такие кофейни сегодня выигрывают, несмотря на то, что их продукт дороже того, который продается «на поток».

На примере Starbucks

О том, что потоковый кофе среднего качества стал меньше интересовать потребителя, в мировой сети кофеен «Старбакс» узнали еще в 2011-2012 годах. Тогда продажи компании упали в среднем на 5%. Маркетологи самой знаменитой сети кофеен провели исследование и выяснили, что в более- менее крупных городах спрос потребителя стал переходить на кофейни, предлагающие более качественный и более дорогой напиток.

Тогда в компании решили развивать «элитный» сегмент кофе и создали направление «Starbucks Reserve® - коллекция уникального кофе». Идея, что называется, «зашла»: продажи увеличились почти на 25%!

- Чашка кофе в «элитном» сегменте «Старбакса» стала стоить в 4 раза дороже, чем в его же среднем сегменте, - добавил Павел Куксов. – Если перевести на наши деньги, это в среднем 800 рублей за чашку. Конечно же, во Владивостоке нам еще далеко до такого «прозрения». Но дело ведь не в деньгах, а во вкусе: наши люди уже сейчас готовы платить немного больше - за качество.

Ветер гуляет по рынку

Как отмечают эксперты ресторанного рынка, во Владивостоке ниша экономсегмента в кофейной сфере уже заполнена «под завязку». Именно поэтому новый бизнес в этом сегменте имеет меньше шансов на успех. А вот ниша качественного продукта почти полностью свободна.

- Я слышу, как по рынку гуляет ветер, и ничто его не останавливает, - комментирует региональный директор компании «Kafema» Каталина ШКОЛА. – Рынок свободен! Но это не значит, что нужно бежать и немедленно продавать горожанам качественный кофе. Если человек собирается заняться дорогим продуктом, ему следовало бы понимать, что это за продукт и как с ним работать. Нужно понимать разницу: есть люди, которые занимаются бизнесом, а есть те, кто просто «открывает» его ради прибыли. В случае с качественным кофе второй вариант вряд ли пройдет: хорошим кофе нужно заниматься. Это вовсе не простое дело, как кажется многим. Да, мы действительно провели и продолжаем проводить большую работу с людьми. Нам удалось подготовить аудиторию, предпочитающую качественный продукт. И дело не в толщине кошельков, а в желании лучшего. Некоторые наши гости так и говорят: «я лучше не куплю себе дорогого мяса, к примеру, но буду пить качественный кофе». Результат работы виден также когда человек приходит и описывает вкусовые оттенки кофе, который хотел бы приобрести. Говорит, к примеру, что тот кофе, что он купил неделю назад, ему не угодил, а хотелось бы другого, с орехово-ягодным или другим оттенком. Интересно, что даже тогда, когда кофе вслед за долларом подорожал в два раза, интерес горожан к его аукционным сортам во Владивостоке не убавился.

«Пусть каждый гость будет богом»

Как отмечает директор кофейни «ProКофий» Владимир КАРПОВ, культуре потребления кофе во Владивостоке еще есть куда расти.

- Не хватает кофеен, где ощущалось бы постоянное присутствие владельца, которому не все равно на процесс, - отметил Владимир Карпов. – Да, кофейная культура в нашем городе развивается, но до сих пор хватает бизнесменов, которые открывают потоковые кофе-точки и плодят не самый качественный продукт. В таких местах обычно кадровая текучка, а более-менее обученный персонал надолго не задерживается. Хотелось бы, чтобы культура потребления росла и дальше. Поэтому я, как заинтересованное лицо, рад появлению тех игроков на рынке, у которых задача в первую очередь – качество, а не количество. С одной стороны, мы - конкуренты. Но с другой, все мы – струны одной скрипки, которые создают одну музыку, одну кофейную атмосферу.

Конечно же, создание хорошей кофейни требует больших вложений, чем создание потоковой кофе-точки в каком-нибудь торговом центре. Но если есть желание стараться, если кофе – это главная идея для создателя бизнеса, то потоковая кофе-точка – это не его. Вложения в хорошую кофейню сейчас в нашем городе с большой вероятностью окупятся. Например, когда мы открывали ProКофий в 2015 году, мы попали в самый разгар кризиса. С инвестиционной точки зрения было сложно, но мы держались, ведь у нас была идея, и она есть до сих пор. Что я вижу сейчас? Рост – каждый месяц. Падение покупательной способности не ощущается. Что нужно, чтобы все получилось? Мне в этом плане близка японская установка ведения ресторанного дела: «Пусть каждый гость будет Богом». Я имею в виду, что нужно работать в первую очередь для людей и предлагать им лучшее, тогда будет отдача».

Любовь ХМЕЛЕВСКАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.