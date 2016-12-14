Бизнес на услугах индивидуального хранения вещей во Владивостоке продвигается со скрипом

В крупных городах России уже давно научились зарабатывать на бабушкиных диванах и сезонных вещах. Вначале услуги индивидуального хранения, или self storage, появились в Москве в 2007-2009 гг. и быстро стали завоевывать популярность. За последние несколько лет этот сегмент рынка охватил настоящий бум. А вот владивостокцы, чтобы не захламлять квартиру, предпочитают по старинке арендовать гараж.

Ажиотаж по созданию индивидуальных складов хранения охватил Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург. В среднем число компаний растет на 40% в год. По мнению экспертов, 80% клиентов складов хранения - люди от 22 до 48 лет, ведущие активный образ жизни. Остальные 20% – юридические лица.

Досье "Золотого Рога"

Self storage – направление рынка хранения вещей, появилось в 60-е в США, является совокупностью мини-боксов (ячеек, комнат, мини-складов), сдаваемых в аренду на ограниченный срок. Ячейки предназначены для хранения как личных вещей частных лиц, так и собственности коммерческих организаций. В США количество складов такого типа приблизилось к 50 тыс. в 2016 году.

Россияне оставляют в ячейках домашние вещи, если сдают или ремонтируют квартиры. Здесь же ждут своего часа отслужившие, но не потерявшие актуальности детские коляски, кроватки и игрушки, из которых ребенок вырос, но которые могут пригодиться для второго или третьего малыша. И, конечно же, очень востребована услуга хранения зимней или летней резины в зависимости от сезона.

На сайтах компаний сообщается, что на хранение не принимаются: животные, какие-либо растения, оружие, его детали и боеприпасы, а также предметы повышенной опасности (обладающие опасными свойствами), состоящие или содержащие опасные вещества (взрывоопасные, огнеопасные, радиоактивные или токсичные вещества), вещи, которые выделяют пары или сильные запахи, скоропортящиеся товары и изъятое или ограниченное в обороте имущество. То есть принимается все то, что не опасно для жизни человека и не запрещено законом.

Во Владивостоке пока не сильно развита система индивидуального хранения, однако поисковая система «Яндекс» на запрос self storage выдает 49 организаций. Но при более тщательном разборе запроса выясняется, что такая услуга предоставляется только единичными предприятиями.

Снять небольшой бокс можно в районе Второй Речки. Цена бокса - 500 рублей за один квадратный метр, размеры боксов - 4-5 «квадратов», поэтому за месяц пользования клиент заплатит от 2 до 2,5 тыс. рублей. В камеру можно поместить разные вещи: велосипед, лыжи, мебель, книги, семейные архивы, различные инструменты. Компания предоставляет ежедневную доступность к боксам.

Одна из компаний, предоставляющих ранее услуги self storage, переоборудовала свой склад под хранение шин, поскольку за последние несколько лет обращений было немного. По словам представителя компании, минувшим летом ему звонили и просили оставить на хранение мебель, пока идет ремонт в квартире, но он отказал, так как переоборудовал помещение. Зато весной и осенью у него на складе повышается активность: автовладельцы оставляют шины. Стоимость услуг хранения на месяц за полный комплект составляет около 400-500 рублей.

Вообще, рынок хранения шин во Владивостоке развит довольно хорошо. Более 10 компаний представляют межсезонное хранение автомобильной резины. Часть из них являются автосервисами. Эта услуга достаточно популярная среди жителей Владивостока, чтобы не захламлять квартиру или балкон, горожане стали пользоваться данным сервисом. Основная масса клиентов – люди в возрасте от 30 до 50 лет. В таких компаниях под хранение шин специально оборудованы боксы, они размещаются в бывших производственных складах и ангарах.

«У нас обычный склад, туда помещаются все покрышки, которые заранее помечаются. Стоимость услуги - 10 рублей в день за весь комплект шин. При этом на цену не влияет тот факт, – с дисками резина или без них. Обращений по этому вопросу к нам очень много», - говорит начальник отдела продаж компании «1000 размеров» Ольга ХОЛДЕВИЧ.

Кроме того, во Владивостоке есть несколько компаний, которые предлагают услуги хранения автомобилей, катеров, мотоциклов и других габаритных вещей.

Но это другая история, пока же большинство людей хранят вещи сезонного назначения дома или арендуют гараж. Многих не останавливает тот факт, что аренда гаража в месяц стоит в среднем около 5-7 тыс. рублей. При этом не каждый гараж находится под охраной, как боксы self storage.

Эксперты сошлись во мнении, что для того, чтобы рынок данных услуг сформировался, должен поменяться менталитет пользователей. В Приморье это происходит небыстро.

Иван КРЫШАН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.