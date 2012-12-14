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В Центре развития предпринимательства Владивостока проходят мастер-классы
Центр развития предпринимательства Владивостока продолжает свою работу. Традиционно здесь проходят круглые столы, семинары и консультации по развитию бизнеса.
Четыре мастер-класса от ведущих экспертов в области финансов на тему: «Эффективные финансовые инструменты для малого и среднего предпринимательства» организованы совместно с Клубом молодых предпринимателей и пройдут 19 декабря с 14 до 17 часов.
Посетив мастер-классы, участники узнают:
Как использовать банки для увеличения своей прибыли
Как правильно застраховать свои риски
Как взять большой кредит, если не хватает залога
Как эффективно взаимодействовать с государственными структурами
Участие в мероприятии бесплатное, по предварительной регистрации. Регистрационные формы принимаются на электронную почту: crp_vl@list.ru. Справки по телефону: (423) 260-68-03.
Место проведения: Владивосток, ул. Запорожская, 77а, бизнес-центр CITYHALL, 8-й этаж , 810 каб.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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