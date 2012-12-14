10-миллионым пассажиром "Трансаэро" стала пассажирка рейса из Владивостока

Авиакомпания "Трансаэро" впервые в своей истории перевезла 10 млн пассажиров за один год. Юбилейным пассажиром в 2012 году стала пассажирка рейса UN124 Владивосток - Москва Дарина АРЖАНОВА.

12 декабря Дарине был вручен сертификат на повышение класса при перелете в Москву и сертификат на полет в бизнес-классе на любой последующий рейс "Трансаэро" Владивосток-Москва-Владивосток.

"Трансаэро" является второй крупнейшей авиакомпанией Российской Федерации. В 2012 году "Трансаэро" признана лучшей авиакомпанией Восточной Европы. Ей вручена учрежденная агентством Skytrax премия World Airline Awards. Компания в 2012 году стала лауреатом премии ATW Airline Industry Achievement Awards в номинации "Лидер рынка".

Маршрутная сеть "Трансаэро" охватывает свыше 160 направлений по России, странам Европы, Азии, Америки и Африки. Парк компании состоит из 88 воздушных судов. В 2011 году компания перевезла 8,5 млн человек.

Основными акционерами компании являются супруги Ольга и Александр ПЛЕШАКОВЫ.

Олег КЛИМЕНКО.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.