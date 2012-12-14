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10-миллионым пассажиром "Трансаэро" стала пассажирка рейса из Владивостока
Авиакомпания "Трансаэро" впервые в своей истории перевезла 10 млн пассажиров за один год. Юбилейным пассажиром в 2012 году стала пассажирка рейса UN124 Владивосток - Москва Дарина АРЖАНОВА.
12 декабря Дарине был вручен сертификат на повышение класса при перелете в Москву и сертификат на полет в бизнес-классе на любой последующий рейс "Трансаэро" Владивосток-Москва-Владивосток.
"Трансаэро" является второй крупнейшей авиакомпанией Российской Федерации. В 2012 году "Трансаэро" признана лучшей авиакомпанией Восточной Европы. Ей вручена учрежденная агентством Skytrax премия World Airline Awards. Компания в 2012 году стала лауреатом премии ATW Airline Industry Achievement Awards в номинации "Лидер рынка".
Маршрутная сеть "Трансаэро" охватывает свыше 160 направлений по России, странам Европы, Азии, Америки и Африки. Парк компании состоит из 88 воздушных судов. В 2011 году компания перевезла 8,5 млн человек.
Основными акционерами компании являются супруги Ольга и Александр ПЛЕШАКОВЫ.
Олег КЛИМЕНКО.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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