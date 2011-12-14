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«Ильюшин Финанс» хочет взыскать с «Владивосток Авиа» $11 млн
Арбитражный суд Москвы 12 декабря начинает рассматривать шесть исков компании «Ильюшин Финанс» к ОАО «Владивосток Авиа» - по одному иску на каждый предоставленный ей в лизинг самолет Ту-204-300. Общая сумма средств, которые лизинговая компания рассчитывает взыскать с приморской авиакомпании, составляет чуть более $11 млн.
Суммы по искам разнятся (от $200 тыс. до $4,5 млн) в зависимости от того, сколько по времени не производились платежи по конкретному самолету, взятому авиакомпанией в лизинг. Отметим, что практика, когда лизинговая компания обращается в суд, чтобы склонить получателя техники выполнять свои обязательства, достаточно распространена.
В 2005 году «Ильюшин Финанс» передала «Владивосток Авиа» четыре самолета Ту-204-300, что позволило авиакомпании начать беспосадочные полеты из Владивостока в города европейской части России. В 2008 году компания взяла в лизинг еще два таких же лайнера. В 2010 году между «Владивосток Авиа» и «Ильюшин Финанс» было заключено соглашение на приобретение шести самолетов Ан-148.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА, «Золотой Рог».
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