Приморские бизнесмены стали прагматичнее относиться к обучению сотрудников

Эксперты отмечают, что рынок бизнес-образования в этом году перешагнул кризисный рубеж и постепенно стал восстанавливаться. Правда, как говорят участники рынка, после кризиса руководители компаний стали подходить к семинарам и тренингам более взвешенно: если они тратят на это деньги, то хотят получить от обучения конкретный результат.

«Главный тренд этого года в бизнес-обучении - это прагматизм», - считает директор агентства по подбору персонала и Центра развития профессиональных компетенций «Карьера-Форум» Галина ПОПОВА. – В 2011 году особым спросом пользовались прикладные, основанные на технологиях, семинары и тренинги. В лидерах – программы по ретейлу и бухгалтерские семинары».

«Основной тенденцией уходящего года назову изменение отношения заказчика к образовательным проектам, - говорит директор по развитию Учебного центра и Кадрового агентства «Успех» Ольга ПЕРМИНОВА. - Если еще в прошлом году наблюдался больше стихийный принцип обучения, то в текущем году у многих компаний появились такие понятия, как программы развития сотрудников, планирование и бюджетирование образовательных проектов. Отношение к обучению сотрудников в компании стало более структурированным, целенаправленным».

Директор ДВКЦ «Партнер» Евгения ОЛОФИНСКАЯ отмечает, что главной тенденцией этого года стал количественный и качественный рост корпоративного формата обучения. Кроме этого, в этом году консалтинговый центр получил значительно большее количество заказов на нестандартные семинары и тренинги в области управления, продаж. Более востребованы были в этом году циклы обучения с последующим посттрениговым сопровождением, появился запрос именно на системное обучение как часть системы работы с персоналом.

Стоит отметить также, что в этом году Владивосток посетило достаточно большое количество интересных тренеров. Среди них были как новые имена, так и те, кто уже бывал в нашем городе. Правда, последние, как правило, привозили в этом году свои новые программы.

«Самыми яркими и запоминающимися были тренинги из серии «Мастерская лидерства»: «Умение выступать, вдохновлять и убеждать» Игоря НЕЗОВИБАТЬКО и «Работа с труднодостижимыми целями» Людмилы МОСИНОЙ, - говорит Галина Попова. - Эти программы собрали директоров динамично развивающихся компаний города, прогрессивных, ярких, и тренерам высочайшей квалификации, которых мы давно знаем, было особенно интересно работать. И ту и другую программу мы планируем повторить в следующем году».

«Открытием года» в Учебном центре «Успех» считают сразу 2-х тренеров. Это Андрей ГОЛУБЧИК, специалист-практик высочайшего уровня в области транспортной логистики и ВЭД, кандидат экономических наук, доктор делового администрирования, автор более 60 публикаций на темы экспедирования, организации перевозок грузов и транспортному праву в профессиональной отечественной и зарубежной литературе, и Наталья КРАСНОВА, мастер-тренер с 20 летним опытом в области организационного развития и управления персоналом. «Андрей Моисеевич был у нас в этом году 2 раза, и оба раза все участники его семинаров оставили только самые положительные отзывы и о тренере, и о его программе, - говорит Ольга Перминова. – Наталья Краснова приезжала на наше ежегодное мероприятие Летний HR-Лагерь с программой «Стратегия управления персоналом в компании». Все без исключения участники отметили высочайший профессиональный уровень Натальи и ее просто гениальный метод давать очень сложные на первый взгляд экономические вещи простым доступным языком».

Евгения Олофинская говорит о том, что выделить одного-двух тренеров из тех, что приезжали в этом году, достаточно сложно. Каждый из них по-своему яркий и неповторимый, а семинары и тренинги каждый раз – это открытие и новый старт в работе для участников. Татьяна КОНЕВА, директор ЦКР «Ключевые технологии» особенно отмечает проекты с участием Владимира КОЗЛОВА - одного из лучших специалистов в области управления сложными деловыми коммуникациями, переговорами. «Владимир - неординарный человек, высокоинтеллектуальный, очень интересная личность с позитивным чувством юмора», - говорит она.

Что касается новых форматов, то они тоже в этом году были. Например, ДВКЦ «Партнер» в этом году провел серию сложных и красивых корпоративных проектов, в которых каждый раз с нуля писались сценарии с элементами бизнес-игр, совершенно новыми упражнениями, заданиями и которые давали компании видимые, ощутимые результаты.

«Карьера-Форум» продолжила развивать опробованный ранее формат - EBC*L (1-й и 2-й уровни), а также провела выездной семинар в Пекине.

Учебный центр «Успех» впервые в этом году провел Дальневосточный Логистический форум - 2011, который посетило более 250 участников со всех уголков нашего региона. Форум вызвал огромный интерес у представителей бизнес-среды. В дальнейшем площадку для профессиональной коммуникации планируется развивать уже в международном формате.

Елена АРДАЛЬЯНОВА, «Золотой Рог».