Эй-Пи Трейд: логистика нового поколения для Дальнего Востока

Одна из крупнейших дальневосточных компаний в области логистики, дистрибуции и BTL-услуг - ООО «Эй-Пи Трейд» - завершает строительство первой очереди складского логистического комплекса в г. Артеме.



Об особенностях уникального сооружения, не имеющего аналогов на Дальнем Востоке, «ДК» рассказал генеральный директор компании Юрий ВЛАДИМИРОВ.

- Юрий Михайлович, чем была обусловлена необходимость строительства данного логистического центра?

- Чтобы позиционировать себя как оператор складской логистики с качественным сервисом, важно иметь не только квалифицированный персонал, лучшую технику и отлаженные процессы, но и складские комплексы, соответствующие мировым стандартам. Потребность в данном комплексе назревала уже давно, поскольку действующие складские помещения в Артеме, которыми мы оперируем, не приспособлены для качественной и быстрой переработки существующего товарооборота. Тем более что наши поставщики становятся все более требовательны к качеству хранения своих товаров – хранящаяся на складе продукция должна быть всегда чистой, аккуратной, сохраняющей свои потребительские качества.

Выбор местонахождения нового склада также не случаен. Владивосток - портовый город, находящийся на стыке транспортных коридоров Европы и Азии. Здесь сосредоточены огромные товарные потоки, которые мы сможем успешно принимать и перерабатывать.

- Расскажите об особенностях нового логистического комплекса. Что делает его уникальным для Дальнего Востока?

- На сегодняшний день мы говорим о первой очереди строительства, т.е. о первом складском помещении, которое будет запущено в работу 25 декабря. Вместимость склада, предполагающего стеллажное 5-7-ярусное хранение, составит 14 тыс. европаллетомест, а общая площадь превысит 12 тыс. кв.м. Будучи современным логистическим комплексом класса А, данное сооружение подразумевает постоянный температурный режим (+18 градусов) и сложное техническое оснащение, в том числе компьютеризированную систему управления складами, электронный документооборот и, что особенно важно, паллетную, коробочную и штучную обработку товаров с высокой скоростью. Для большинства наших клиентов все это имеет огромное значение.

Новый логистический центр позволит нам хранить и перерабатывать абсолютно любые товары, а современная система складского учета WMS обеспечит высокую эффективность управления грузопотоками и позволит всегда безошибочно определять, в какой точке склада находится тот или иной товар. При этом клиенты смогут не только подавать нам свои заявки в электронном виде, но и отслеживать количество оставшегося на складе товара в режиме он-лайн. Также новые склады позволят нам принимать, быстро перерабатывать, нужным образом комплектовать и доставлять товар в любую точку Дальнего Востока.

- С каким сложностями вам приходилось сталкиваться при строительстве? Каковы дальнейшие перспективы развития логистического центра?

- Наверное, единственной проблемой, с которой мы столкнулись, стал очень длительный процесс согласования всех земельных вопросов. Участок под строительство был приобретен еще в 2008 году, но приступить к строительству удалось только в конце прошлого года… В остальном никаких сложностей мы не испытывали, и качество проведенных строительных работ оцениваем как очень высокое. Впрочем, отмечу, что внедрение принципиально новых технологий потребует от компании тщательной переподготовки, обучения рабочего персонала…

Завершение всего проекта запланировано на IV квартал 2012 года – именно тогда будет построено второе здание склада. По завершению первой очереди в логистическом центре будет создано около 150 новых рабочих мест, а через год их число возрастет до 400. Общая стоимость логистического комплекса составит порядка 850 млн рублей.

Обладание такими серьезными складскими площадями, несомненно, подразумевает необходимость поддержания высокого спроса на наши услуги, что в условиях экономической нестабильности бывает довольно сложно. Поэтому сегодня ООО «Эй-Пи Трейд» активно занимается поиском новых поставщиков товаров, в особенности тех, которых еще нет на российском и, тем более, дальневосточном рынках. Уверен, что дальнейшее развитие торговых отношений Дальнего Востока с другими странами и регионами приведет к увеличению товарооборота, а значит, сделает наш логистический комплекс еще более востребованным.

Глеб Аленишко, «Дальневосточный капитал» .