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Рынок труда оживился
На рынке труда Владивостока наблюдается заметное оживление - количество запросов на подбор персонала возросло в 2,5 раза (по сравнению с концом 2008 г.). Такую тенденцию отмечают специалисты кадрового холдинга АНКОР во Владивостоке.
Наибольший рост, по мнению экспертов, наблюдается в строительной отрасли и в продажах товаров народного потребления.
В связи с ослаблением кризисных явлений, изменилось и поведение кандидатов. Если еще недавно работники боялись выйти на рынок труда, то сегодня их активность увеличилась. Кандидаты стали абсолютно свободно рассматривать предложения и переходить из одной компании в другую. Как и до кризиса, при смене места работы кандидатов, прежде всего, волнуют карьерные перспективы и увеличение размера заработной платы.
Однако работодатели не спешат сдавать позиции, которые дал им кризис. Несмотря на дефицит кадров в некоторых отраслях, в целом на рынке произошло ужесточение требований работодателей к компетенциям соискателей.
Основная трудность, с которой в сегодняшних условиях приходится сталкиваться рекрутерам, это сложность в поиске узкоквалифицированных специалистов. Эксперты связывают это с реализацией в Приморье большого количества новых инвестиционных проектов, на которые местных кадров просто не хватает. Наиболее острая ситуация в строительной отрасли - квалифицированных инженеров для Приморья ищут по всей России. Причем компании готовы перевозить специалистов из других регионов страны.
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