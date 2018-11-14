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Глава "Аэрофлота" сравнил полет во Владивосток с поездкой на такси в Москве
Только вот доходы москвичей превосходят доходы дальневосточников в разы
Стоимость одного часа полета по так называемым «плоским» тарифам (не меняются в течение года) между Москвой и Владивостоком и обратно составляет 1,2 тыс. рублей, что соотносимо с ценой такси в Москве, следует из слов гендиректора авиакомпании «Аэрофлот» Виталия САВЕЛЬЕВА.
При этом глава крупнейшей авиакомпании страны забыл сказать о том, что за пассажиров, заранее купивших билеты по фиксированным ценам, впоследствии расплачиваются те приморцы, для которых ценник ближе к дате вылета взлетает в два и более раза. Не секрет, что в в конце лета и начале сентября, в дния проведения ВЭФа, цены на билеты в эконом-класс «Аэрофлота» могут взлетать до 60-70 тыс. рублей. При этом, наличие «убыточных» направлений на Дальний Восток не помешало «Аэрофлоту» получить по итогам 9 меясцев 2018 года чистую прибыль по РСБУ в размере 15,6 млрд рублей.
«Сейчас есть 22 тыс. рублей туда-обратно. Это час полета – 1,2 тыс. рублей. Это возьмите такси в Москве на час и посмотрите, сколько это стоит. Мы летим час – 1,2 тыс. рублей. 22 тысячи туда-обратно - это «плоский» тариф», - приводит РИА Новости выступление г-на Савельева на заседании внутрифракционной группы «Единой России» в Госдуме.
Такие тарифы, резюмировал глава «Аэрофлота», приводят к потерям для авиакомпании, которые она должна компенсировать остальной своей работой.
«Плоские» тарифы «Аэрофлот» ввел в 2015 году, в этом году к программе присоединилась его дочерняя авиакомпания «Россия». В настоящее время «плоские» тарифы действуют на рейсах из Москвы во Владивосток, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Магадан, Симферополь, Калининград. Стоимость билета туда-обратно на рейсы «Аэрофлота» в города Дальнего Востока и обратно - 25 тыс. рублей, на рейсы «России» - 22 тыс. рублей.
Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: «Аэрофлот» - крупнейшая авиакомпания в РФ, входит в одноименную группу, которая также объединяет «Россию» (средний сегмент), низкобюджетную «Победу» и работающую на Дальнем Востоке «Аврору». Основной акционер «Аэрофлота» - Росимущество (51,2%), пакетом в 3,5% владеет госкорпорация «Ростех», 5,2% принадлежит физлицам, около 40% - у институциональных инвесторов.
Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото ТАСС
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