Гендиректору аэропорта Владивостока предложат продлить контракт

Вопрос о продлении полномочий Игоря Лукишина инициирован аэропортом "Шереметьево", уходящем из Владивостока

Акционеры ОАО "Международный аэропорт Владивостока (МАВ) на внеочередном собрании 17 декабря рассмотрят вопрос о гендиректоре.

В пресс-службе аэропорта "Золотому Рогу" сообщили, что речь идет о продлении полномочий нынешнего гендиректора Игоря ЛУКИШИНА, возглавившего аэропорт в декабре 2013 года после того, как компанию покинул гендиректор Максим ЧЕТВЕРИКОВ.

Как уже сообщал "Золотой Рог", ОАО "Международный аэропорт Шереметьево" объявило запрос предложений на приобретение пакетов акций АО "МАВ" и ЗАО "Терминал Владивосток", а также прав (требований) по договорам займа. На продажу выставлены 52,16% акций ОАО "МАВ" и 74,99% акций ЗАО "Терминал Владивосток".

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Фото пресс-службы АО "МАВ".