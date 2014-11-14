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Гендиректору аэропорта Владивостока предложат продлить контракт
Вопрос о продлении полномочий Игоря Лукишина инициирован аэропортом "Шереметьево", уходящем из Владивостока
Акционеры ОАО "Международный аэропорт Владивостока (МАВ) на внеочередном собрании 17 декабря рассмотрят вопрос о гендиректоре.
В пресс-службе аэропорта "Золотому Рогу" сообщили, что речь идет о продлении полномочий нынешнего гендиректора Игоря ЛУКИШИНА, возглавившего аэропорт в декабре 2013 года после того, как компанию покинул гендиректор Максим ЧЕТВЕРИКОВ.
Как уже сообщал "Золотой Рог", ОАО "Международный аэропорт Шереметьево" объявило запрос предложений на приобретение пакетов акций АО "МАВ" и ЗАО "Терминал Владивосток", а также прав (требований) по договорам займа. На продажу выставлены 52,16% акций ОАО "МАВ" и 74,99% акций ЗАО "Терминал Владивосток".
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.
Фото пресс-службы АО "МАВ".
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