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Владивосток делают все более комфортным и безопасным для горожан

14 Октября 2014, 18:55 | Владивосток

Социально значимые объекты приморской столицы становятся все более доступными для людей с ограниченными возможностями здоровья. По распоряжению главы Владивостока Игоря ПУШКАРЕВА пешеходные дорожки оборудуются тактильной плиткой, устанавливаются светофоры со звуковыми сигналами, тротуары ограждаются от проезжей части, а в ходе их ремонта бордюры устанавливают с понижением.

В этом году установлены специальные тренажеры для людей с ограниченными возможностями – в сквере Веры и надежды на улице Овчинникова и на Спортивной набережной. В прошлом году такие же тренажеры установили в сквере на Борисенко. Впервые в этом году в новых лифтах, которые устанавливают в многоэтажках, появились кнопки с тактильными знаками по Брайлю – для слабовидящих людей. Все эти мероприятия проводятся в рамках программы «Доступная среда».

По словам Ирины САМУСЕНКО, заместителя начальника управления по исполнению программ по поддержке населения администрации Владивостока, программа «Доступная среда» работает в городе начиная с 2014 года. Она разделена на две подпрограммы: первая предусматривает мероприятия в области благоустройства, вторая - проведение целого спектра спортивных, творческих, образовательных мероприятий для людей с ограниченными возможностями. При этом программа «Доступная среда» позволит сделать комфортной приморскую столицу не только для людей с ограниченными возможностями по состоянию здоровья, но и для пожилых людей и мам с колясками.

В первую очередь, как отметили специалисты мэрии, сделать более доступными предстоит социально значимые объекты: учреждения здравоохранения, образования и административные здания.

В качестве примера можно привести оборудование тактильной плиткой тротуара от поликлиники № 8 на улице Вострецова, 4 до остановки общественного транспорта «Проспект 100-летия». Маршрут был разработан совместно с владивостокским отделением общества слепых, при этом были учтены все пожелания людей, которые будут пользоваться данным маршрутом.

Помимо городских властей к созданию комфортных условий для инвалидов начали подключаться и предприниматели. За последнее время в ряде торговых центров, офисов, банковских учреждений появились пандусы на входе для инвалидных и детских колясок. Однако предпринимателей призывают более активно подключаться к реализации программы «Доступная среда».

Светлана СМИРНОВА.  Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Светлана Смирнова
Теги: доступная среда 



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