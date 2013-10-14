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Группа "Сумма" заменила 4 членов наблюдательного совета ВМТП
Акционеры ОАО "Владивостокский морской торговый порт" (ВМТП, входит в контролируемую "Суммой" Транспортную группу FESCO) на внеочередном собрании 9 октября досрочно прекратили полномочия совета директоров и избрали новый состав совета.
В частности, впервые в набсовет ВМТП избраны вице-президент группы "Сумма" по инвестициям Джеймс СИММОНС, руководители направлений группы "Сумма" Максим ПОЛОВИНКИН и Станислав АКИНДИНОВ, а также бывший менеджер группы "Сумма" Дмитрий МАМАЕВ, ныне работающий в ОАО "Объединенная зерновая компания" (ОЗК).
В совет директоров переизбраны три представителя действующего набсовета ВМТП (сформирован на годовом собрании акционеров 25 июня): руководитель направления группы "Сумма" Станислав АРБЕНИН и вице-президенты FESCO Алексей ГРОМ и Сергей КОСТЯН.
ОАО "Владивостокский морской торговый порт" - крупнейшая стивидорная компания в порту "Владивосток". 95,6% акций компании владеет ООО "М-Порт", которое в свою очередь через ЗАО "Порт-Актив" и ЗАО "Транском" контролирует ОАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП, контролируется FESCO).
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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