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Бизнес-Клуб «Диалоги», объединяющий владельцев и руководителей предприятий ДФО, отметил 6-летие

14 Октября 2012, 21:28 | Владивосток

Поздравления и теплые слова в адрес членов клуба прозвучали от первого вице-губернатора Приморского края Александра КОСТЕНКО, главы г. Владивостока Игоря ПУШКАРЕВА, Председателя комитета по экономической политике и собственности Думы г. Владивосток Марины ЛОМАКИНОЙ и других известных политиков и бизнесменов ДФО. 

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На торжестве присутствовало более ста влиятельных гостей из Владивостока, Хабаровска, Южно-Сахалинска и других городов региона, а также представители иностранного бизнеса. Достойным фоном праздничного мероприятия стала выставка работ знаменитого приморского художника Валерия ШИЛЯЕВА. Праздничное заседание прошло в San ReMo Hall.

Принимая поздравления, оргкомитет Бизнес-Клуба, в свою очередь, отметил и поощрил самых активных участников заседаний, а также гостей мероприятия, внесших значительный личный вклад в развитие Владивостока, Приморского края и Дальневосточного федерального округа в целом. Кроме того, члены клуба торжественно поздравили компании, присоединившиеся к ним в этом году: «Амур Машинери энд Сервис», «Дальневосточное консалтинговое агентство», Кредитный потребительский кооператив ОВК, «Аудит-эксперт» и «Акцент».

«За шесть лет работы Бизнес-клуб «Диалоги» стал полноценной коммуникационной площадкой для общения первых лиц компаний, представителей органов власти, научного и экспертного сообщества и построения прочных деловых связей, – говорит Председатель совета Бизнес-Клуба «Диалоги», Президент ООО «PR-агентство «Бабич и Партнеры» Инесса Бабич. – География членов клуба постоянно растет, что вполне логично: проблемы, с которыми сталкивается деловое сообщество, и затем решает в ходе наших заседаний, характерны для всего региона. Мы открыты для руководителей и владельцев компаний всех направлений бизнеса и нацелены на взаимодействие со всеми ветвями власти».

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