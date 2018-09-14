Компания АО "Нефтегазхолдинг Группа ННК" сделала подарок студентам ДВФУ

Новый автобус, который будет поставлен на маршрут № 15 – из центра города в кампус ДВФУ – получила администрация Владивостока в пятницу, 14 сентября от спонсора – компании АО «Нефтегазхолдинг Группа ННК». С приморским бизнесом о покупке нескольких автобусов ранее договорился глава региона Андрей Тарасенко, помогая городу таким образом решить проблему с транспортом для студентов, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации Приморского края.

Учеба еще не началась, но на остановке ДВФУ сегодня с утра многолюдно. Студенты кампуса ждут новый автобус, подаренный компанией АО «Нефтегазхолдинг Группа ННК», чтобы стать его первыми пассажирами. Вместе с ними врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко, глава Владивостока Виталий Веркеенко и представитель компании АО «Нефтегазхолдинг Группа ННК» Дмитрий Ростиславов, сообщили деловой газете "Золотой Рог" в администрации города.

«Наша компания приняла решение на безвозмездной основе предоставить мэрии Владивостока новый автобус, - рассказывает Дмитрий. - Надеемся, что с ним жизнь студентов будет более комфортной».

Также Дмитрий Ростиславов зачитал письменное приветствие президента АО «Нефтегазхолдинг Группа ННК» Эдуарда Худайнатова: «Сегодня наша компания передает современный комфортабельный автобус администрации города. Я испытываю особенную радость от того, что руководством города принято решение о предоставлении его ДВФУ. Отрадно, что проявляется столько внимания к потребностям молодежи. От нашей работы зависит стабильность и рост качества жизни в регионах присутствия. Поэтому мы активно развиваем социальные проекты, в т.ч., нацеленные на поддержку молодежи, ветеранов, пенсионеров. Надеемся, с появлением еще одного автобуса ваша жизнь станет более комфортной, и больше времени будет оставаться как на учебу, так и на студенческую жизнь – яркую, творческую, веселую» - написал в своем обращении к студентам Президент АО «Нефтегазхолдинг Группа ННК» Эдуард Худайнатов.

Вместе со студентами в новом автобусе проехал Андрей Тарасенко и глава Владивостока Виталий Веркеенко. Мэр поблагодарил руководителя края за то, что он исполнил данное ранее студентам обещание – расширить парк городских автобусов, которые ходят на остров, до начала нового учебного года. Глава города доложил Андрею Тарасенко, что новый автобус будет ходить на маршруте №15 – это самое востребованное направление на остров. Этот автобус на маршруте станет 55-м по счету.

Андрей Тарасенко поинтересовался у студентов, подходит ли им расписание, ходят ли автобусы допоздна. Ребята ответили, что теперь есть вечерние рейсы и это удобно. Начальник управления транспорта администрации Владивостока Сергей Цыбулин пояснил, что по поручению главы края ранее была создана рабочая группа, в которую вошли и студенты. Участники рабочей группы вместе разработали график движения автобусов, чтобы учащимся и преподавателям было максимально удобно добираться на занятия и обратно в город. Этот автобус, как и остальной муниципальный транспорт, будет оборудован системой ГЛОНАСС, которая позволит отслеживать график поездок.





Выражая благодарность компании АО «Нефтегазхолдинг Группа ННК», сделавшей такой нужный для студентов университета подарок, глава региона Андрей Тарасенко отметил комфортабельность нового автобуса. Машина Минского автомобильного завода МАЗ-203 имеет низкий пол, всего 34 сантиметра от дороги, что облегчает посадку и высадку пассажиров. Количество посадочных мест в автобусе – до 28, номинальная вместимость – до 113 человек. Автобус оснащен пневматической тормозной системой и двигателем Mercedes-Benz. Автобусбудет ходить по маршруту № 15 «Изумруд – ДВФУ – Океанариум». Воспользоватьсяя им смогут все: и студенты, и преподаватели для поездок в университетский кампус, так и все жители и гости города для поездок на остров Русский.

Андрей Тарасенко отметил, что машина достаточно комфортная. «Вам нужно еще снижать стоимость проезда для студентов», – поручил глава региона мэру города.





Газета «Золотой Рог», Владивосток.