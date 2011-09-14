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Саммит АТЭС - 2012
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Hyatt принял 5-звездочные отели

14 Сентября 2011, 01:20 | Владивосток

Международный гостиничный оператор Hyatt International получил в управление два строящихся во Владивостоке к саммиту АТЭС-2012 пятизвездочных отеля. Соответствующее соглашение подписано в рамках V Тихоокеанского экономического конгресса. Ранее сообщалось, что переговоры о передаче отелей также шли и с другими брендами - Novotel, Hilton, Kempinski, Starwood и Lotte.

Соглашение в присутствии губернатора Приморья Сергея ДАРЬКИНА подписали генеральный директор ОАО «Наш дом - Приморье» Марина ЛОМАКИНА и управляющий ООО «Хаятт Интернешнл» Гебхард РАЙНЕР.

«Я очень рад, что такая именитая компания приходит в Приморье. Надеюсь, что работа в нашем крае будет полезна для всех сторон, и мы получим качественные отели и мировой сервис. И эта наша совместная работа будет способствовать развитию туризма в Приморье. Желаю вам удачи», - сказал Сергей Дарькин сразу после подписания документа.

Гебхард Райнер заявил, что компания «Хаятт» готова привнести в Приморье весь свой опыт по управлению пятизвездочными отелями.

«Мы уверены, что наше партнерство будет успешным, потому что все стороны точно знают, чего хотят достичь», - отметил он.

Марина Ломакина сообщила, что процесс строительства гостиниц продолжается быстрыми темпами. В настоящее время компания «Наш дом - Приморье» прокладывает инженерные коммуникации и начала отделочные работы.

«Сегодня Приморье - это регион с новой жизнью, это самый быстроразвивающийся регион по объему услуг и проектам. У наших партнеров - компании «Хаятт» - в этом сомнений нет», - сказала она.

Первыми гостями новых отелей станут делегации и гости саммита АТЭС-2012.

Автор: По сообщениям пресс-служб
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