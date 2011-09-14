Уже есть проекты, которые нашли инвесторов

Разговор на дискуссионной площадке «Инновационные процессы в Азии и на Дальнем Востоке и инфраструктура их поддержки» V Тихоокеанского экономического конгресса получился особенно острым - участники встречи говорили о том, как Приморью не остаться на периферии глобального инновационного процесса, который стремительно развивается в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Тем более что потенциал для развития в крае есть.

«Тематика дискуссии является чрезвычайно актуальной: инновационные процессы - это экономический вызов для нашей страны, который надо не только принимать, но и создавать из него преимущество, развивая инфраструктуру поддержки инноваций на российском Дальнем Востоке, - с этого начал свое выступление директор департамента образования и науки администрации Приморского края Виталий ОНОПРИЕНКО. - Приморский край сегодня становится инновационным центром, в Приморье уже проведен ряд крупных мероприятий, которые направлены на развитие инноваций. Уже есть и реальные проекты, которые нашли инвесторов. Мы понимаем, что конкурентным преимуществом России на современном мировом рынке является именно интеллектуальный капитал, высокие технологии, нестандартные подходы к решению социальных и экономических задач. Большинство экспертов сходятся во мнении, что научные и учебные заведения со своим кадровым научным потенциалом должны стать центрами, вокруг которых должна формироваться инновационная инфраструктура, развивающая города и регионы. В Приморье для этого имеются все условия - на территории края осуществляют свою деятельность 17 научных учреждений ДВО РАН, 10 отраслевых научных учреждений, 7 учреждений высшего профессионального образования, в которых работает около 20 тыс. сотрудников».

Особые надежды на развитие инфраструктуры администрация возлагает на Дальневосточный федеральный университет - именно он окажет особое влияние на создание инновационного климата в регионе.

Ведущий дискуссионной площадки, научный руководитель Института развития образования НИУ «Высшая школа экономики», ведущий специалист Всемирного банка Исаак ФРУМИН согласился с тем, что в ближайшие лет 20 такой проект, как ДВФУ, в стране вряд ли повторится. И это дает территории огромные преимущества. Однако при этом заметил, что в последние 5-10 лет в том же Китае было построено достаточно большое количество подобных кампусов. А это значит, что плотность инновационных процессов в Азии растет стремительными темпами, и это требует от российской стороны нетривиальных решений.

По словам ректора ДВФУ Владимира МИКЛУШЕВСКОГО, такие решения в недрах университета зреют. «Университет - это очень удачное место для развития инноваций. Многие вузы считают, что их основная задача - реализация собственных проектов по технологии push. Мы так не считаем. ДВФУ намерен выполнять сервисную функцию для любого рода проектов. Вузы не должны выращивать предприятия, они должны увеличивать их капитализацию, задача вузов - генерировать новые идеи. Таким образом, университет напрямую становится участником большого инновационного процесса, не просто продвигая свои наработки, а выступая как бизнес-инкубатор, как венчурный капиталист для разных бизнесов».

Денис КОВАЛЕВИЧ, исполнительный директор Кластера ядерных технологий фонда «Сколково» считает, что основной задачей на сегодняшний момент является определение технологических приоритетов, которые будут развиваться на российском Дальнем Востоке. «В первую очередь необходимо понять, какую роль Дальний Восток играет в системе разделения технологического труда. Таких приоритетов не должно быть много. Одна из главных проблем, на мой взгляд, это утилизация ядерных отходов, здесь могли бы вестись работы по этому направлению, особенно это актуально на фоне последних событий в Японии. Важно выделить тот пакет технологий, которые мы будем разрабатывать и продвигать на рынок. Вторая тема - это океан. Нужно выбрать партнеров. Без партнерских исследовательских программ невозможно развиваться», - говорит эксперт.

Кстати, от фонда «Сколково» звучали не только рекомендации и предложения. В ходе Тихоокеанского экономического конгресса были заключены реальные договоренности.

«Фонд «Сколково» и Дальневосточный федеральный университет подписали договор о сотрудничестве, - об этом заявил вице-президент фонда «Сколково» Станислав НАУМОВ. - Ничего страшного не будет в том, что Дальневосточный федеральный университет и «Сколково» будут конкурировать между собой и бороться за лучших ученых, в том числе и зарубежных. Мы планируем сотрудничество, в первую очередь, в области образовательных процессов. Сколковский институт науки и технологий будет предлагать образовательные программы с 5 года обучения, и привлечение на них бакалавров из Дальневосточного федерального университета представляется мне интересным. Кроме этого, для «Сколково» сотрудничество с ДВФУ - это хороший повод сделать самопрезентацию на экономики тех стран, компании которых могут быть потребителями результатов научно-технической деятельности «Сколково». И с помощью университета и саммита АТЭС уравновесить тот вектор, который сейчас очень хорошо сложился в работе с европейскими компаниями, с американскими университетами, на азиатских площадках».

Подводя итоги дискуссии, Исаак Фрумин пожелал коллегам из ДВФУ и ДВО РАН хорошо подготовиться к глобальному мероприятию, которое пройдет в следующем году сразу после завершения саммита АТЭС и соберет в кампусе на острове Русском представителей университетов стран АТР. «От того, насколько активным будет партнерство с этими регионами, будет зависеть степень развития инновационной сферы в Приморье», - считает эксперт.