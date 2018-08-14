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Парком Минного городка заинтересовалась южнокорейская корпорация
Парком Минного городка и другими инвестиционными проектами интересуется корпорация Taeshin из Республики Корея. Об этом стало известно в ходе рабочей встречи главы Владивостока Виталия Веркеенко с президентом корпорации Ким Хён Санг. Для бизнесмена из Страны утренней свежести это первый визит в приморскую столицу, но он подчеркнул, что Владивосток на него произвел исключительно приятные впечатления.
«Я впервые во Владивостоке и хотел бы понять и почувствовать инвестиционный потенциал вашего города, – обратился к главе столицы Приморья Ким Хён Санг. – Вижу, что во Владивостоке стремительными темпами развивается туризм. Любой город станет привлекательным для путешественников, если в нем хорошо развита гастрономическая культура и есть что-то особенное. Особенностью Владивостока, как я вижу, является его выгодное географическое расположение. Тихоокеанская столица России может развиваться, как другие тихоокеанские регионы – Сингапур и Гонконг».
Среди инвестиционных проектов Владивостока наиболее заинтересованность у президента корпорации Taeshin вызвал парк Минного городка. Он отметил, что существует два пути развития парковых зон: при участии только государственных структур или совместно с частными партнерами. Член правления Taeshin Чжо Хён Хо, также присутствующий на встрече, сказал, что у него имеется плодотворный опыт работы с государством – он принимал участие в развитии парка в Пусане.
«Мне доводилось бывать в этом парке, именно там находится уголок побратимого с Пусаном Владивостока. Но наш Минный городок исторически является парком аттракционов, и наша задача – гармонизировать пространство. В парке должны быть прогулочные зоны и пешеходные дорожки, кафе, аттракционы. Кроме этого, на территории Миногородка находятся три озера и уже сегодня активно развивается конный спорт, в целом можно предусмотреть много различных возможностей для отдыха», – отметил глава города.
«Я бывал во многих парках в разных странах мира. Хотел бы отметить, что очень важно, чтобы у парка были парковочные места. Ведь если он будет доступен только пешим горожанам, парк превратится в огромную площадку отдыха лишь для находящихся рядом микрорайонов», – сказал Ким Хён Санг.
Виталий Веркеенко ответил, что парковочное пространство в парке предусмотрено. В ходе встречи Ким Хён Санг сказал, что он намерен побывать в парке и увидеть его сегодняшнее состояние.
Глава Владивостока предложил потенциальным инвесторам обратить внимание также на городские пляжи в парке Лазо и бухте Лазурная.
«Пляж на Шаморе входит в десятку лучших пляжей России. Но, к нашему стыду, там есть и безобразные точки питания. Городские пляжи требуют концептуального подхода. Конечно, мы также готовы работать с инвесторами в этом направлении», – подчеркнул Виталий Веркеенко.
Глава города также рассказал представителям южнокорейской корпорации о планируемой модернизации районов Дальпресс (ул. Комсомольская) и Голубиная Падь (ул. Гоголя). Здесь в будущем могут появиться современные жилые комплексы или Консульский городок, ведь Владивосток находится на третьем месте в России по количеству дипломатических представительств.
Напомним, сегодня специалистами администрации Владивостока разрабатывается атлас инвестиционных проектов города. Для зарубежных компаний в приморской столице Правительством Российской Федерации созданы различные преференции и льготные режимы. Муниципалитет в свою очередь при условии предоставления полного пакета документов всего за семь дней выдает резидентам Свободного порта Владивосток разрешения на строительство. Кроме этого, для резидентов СПВ установлена льгота по земельному налогу, а в рамках целевой инфраструктурной поддержки инвесторов на острове Русский создается специальный административный район – оффшор.
Благодаря безвизовому режиму количество путешественников из Республики Корея за последние полгода увеличилось вдвое. Планируется, что такая позитивная статистика будет наблюдаться и в следующем году.
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