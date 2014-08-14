Местные предприниматели подготовят Приморье для "глобальных" инвестиций – Максим Голишев

Владелец ГК "Зеленый остров" и бизнес-ангел рассказал в эфире PrimaMedia LIVE, почему инвестиции в стартапы и наставничество в формате B2B необходимы региону.

Региональные предприниматели подготовят Приморский край для масштабных "глобальных" инвестиций, создав так называемую "бизнес-почву" и необходимую любому обществу прослойку предприимчивых людей, считает Максим Голишев - владелец группы компаний "Зеленый остров", участник приморской "Лаборатории инвестиций" и бизнес-ангел. Почему инвестиции в стартапы и наставничество в формате B2B нужны региону, собеседник агентства рассказал в эфире PrimaMedia LIVE.

Как бизнесу вырастить крылья

- Максим, вы нетолько генеральный директор и владелец группы компаний "Зеленый Остров", но и - что для многих куда более интересно - бизнес-ангел.Как вы к этому пришли?

- Сразу оговорюсь, что такие "ангелы" никакого отношения к религии не имеют. Бизнес-ангел - это частный инвестор, который вкладывает свои собственные средства в так называемые стартапы, или, говоря по-русски проекты, имеющие большой потенциал роста. Вот говорят:"Когда дитя падает - ангел подушку подкладывает". Так и крупные бизнесмены как бы подкладывают "подушку" малому бизнесу, оберегая его на начальной стадии роста, когда он еще слабенький и маленький. Они получили свое название потому, что мало кто кроме них решается вкладывать деньги в рисковые проекты, которые не имеют достаточного обеспечения.

Эта сфера общественных отношений для нас новая. Сейчас первые российские "ангелы" только начинают появляться. В США их несколько сотен тысяч, у нас пока еще сотни. Эта прослойка не могла образоваться в России в 90-е годы, потому что требует "созревания" самих инвесторов. Отечественный бизнес-ангел – это состоятельный и состоявшийся человек лет 50-ти, успешный предприниматель, имеющий значительный опыт развития собственного бизнеса. Он уже "наигрался" - и его компетенции перешли в другое русло. У него включаются уже другие мотивации, поэтому он помогает молодежи не только средствами, но и своим предпринимательским опытом и связями, чего, как правило, как раз и не хватает начинающему предпринимателю.

"Ангелы"- люди в основном пассионарного типа, энергичные, рисковые. И они видят в начинающих бизнесменах молодых себя, какими они были в начале пути. И им - интересно.

- А сколько у нас, по вашей оценке, в Приморье таких бизнес-ангелов?

- К сожалению, не так много. В Приморье это явление еще достаточно молодое. Оно только стартует, и пока движется только на энтузиастах, пассионариях, таких, например, как Андрей Косолапов. По нашим подсчетам в Приморском крае где-то около 30 предпринимателей, которые "крутятся" в этой сфере, и только 10 - активных, которые входят в нашу "Лабораторию инвестиций" - сообщество бизнес-ангелов Владивостока.

- В чем заключается личный интерес инвестора-ангела?

- Инвестор – это зрелый, опытный человек, который уже может инвестировать, что называется,"наружу". Ведь на стадии роста компании, как правило, владелец вкладывает средства "внутрь", в свой бизнес. Если у предпринимателя бизнес удачно развивался на протяжении 20-30 лет, у него уже формируется годовой инвестиционный бюджет "наружу".И часть этих инвестиций, обычно не более 20%-30%, он может вложить в какие-то рисковые вещи.

Кто-то - играет на "Форексе", кто-то - идет в казино, а вот "ангелы" – вкладывают в молодой бизнес. Это, по сути, такое хобби - поддержать молодых предпринимателей, у которых есть новые идеи, задор, энтузиазм. В связи с этим часто говорят про инновации, аэто значит - появляется новый продукт, которого ранее на рынке не было. И, следовательно, нет и конкуренции. Это один из наиболее рискованных бизнесов, но и возврат инвестированных средств - в случае успеха - может многократно превышать первоначальные финансовые транши.

Как быть хорошим капиталистом

- То есть, если я правильно понимаю, вы - капиталист в хорошем смысле этого слова, вкладываете собственные средства в какие-то интересные венчурные проекты, создаете, по сути, что-то новое?

- В нашей стране очень много перепутанных понятий. Что такое предприниматель, что такое бизнесмен, что такое инвестор? У большинства в голове каша. Кто такой предприниматель? Как правило, это молодой человек 20-30 лет, у которого есть идея, есть энтузиазм и желание построить свое дело. И ради этой цели он готов трудиться день и ночь без зарплаты и отдыха. Обычно у таких начинающих предпринимателей есть небольшой начальный капитал – мама с папой помогли, другие родственники или друзья. Они начинают на эти средства свое дело и вскоре понимают, что деньги закончились, их больше нет. Надо продолжать, а средств нет. Получается тупик, надо как-то двигаться дальше, а как это делать, непонятно. И здесь помощь бизнес-ангела - незаменима.

- Венчурный фонд? Кредит в банке?

- Что такое венчурный фонд? Это организация, которая инвестирует не свои деньги, а чужие. Там сидит менеджер, который действует по определенному алгоритму. Та же история и с банками. У них жесткие требования, и их - немало: бизнес уже какое-то время должен работать, давать продукт, там много чего еще должно быть.Банку нужно платить проценты и возвращать всю сумму.

Бизнес-ангелы такие условия не ставят, они намного гибче, чем банки, и не требуют деньги назад завтра или под какие-то проценты, потому что "играют" своими финансами.Их интерес - вложиться в идеюи именно в этого молодого предпринимателя. Никакие формальные структуры этого сделать не могут. Поэтому именно бизнес-ангелызаполняют разрыв между первоначальными вложениями собственников компаний, их родственников-друзей и последующими источниками финансирования.

Их искусство заключается в том, чтобы определить перспективный проект, поэтому они тщательно изучают вопрос, прежде чем инвестировать деньги. Он смотрят, насколько продукт будет востребован рынком, какая команда у предпринимателя, на что он способен - чтобы понять,"потянет" он или нет. И только тогда ангел вкладывается. Он заинтересован в том, чтобы эта команда росла очень быстро.

- Получается, что современный предприниматель должен сочетать в себе такие вещи, которые в обыденном понимании кажутся трудно сочетаемыми. То есть: одной идеи – мало.Нужно, чтобы эта идея - хотя бы в голове автора -помещалась в контекст существующего рынка, в реальность. И только тогда этот предварительный продукт может представлять для бизнес-ангелов какой-то интерес. Как вы считаете, действительно есть сейчас такая молодежь, способная не только "родить" идею, но и "подвести" под нее материальную базу, пусть даже и не совсем умело?

- Это очень важный вопрос. В нашем обществе слово "предприниматель" до сих пор идет с каким-то "шлейфом". Как вы сказали –"капиталист в хорошем смысле". То есть - обычно капиталист звучит с негативным оттенком. И нужно извиняться за это: "Извините, что я капиталист". Нужно объяснять, что я- предприниматель, но я - не ворую. В сознании россиян эти перекосы еще очень устойчивы.

Я же считаю, что у нашего общества нет никаких перспектив, если этот класс не будет расти.

Любой социум на данном этапе своего развития определяется критической массой людей, способных самостоятельно отвечать за свою жизнь.

В российском обществе, на мой взгляд, этот класс чрезвычайно малочисленный. Этому есть масса исторически сложившихся причин, начиная с революции, которая воспитала неуважение кданной прослойке, и заканчивая настоящей ситуацией в стране.

А нужно-то не более 5% предпринимателей - и этого будет достаточно. Что делают в развитых странах? Они выстраивают свою инфраструктуру так, чтобы тот, кто потенциально может расти, мог расти.Чем славится Силиконовая долина? Там все стартапы имеют поддержку. Американцы вообще со всего мира "сосут" предпринимателей- перекупают, заманивают. Потому что понимают, что именно предпринимательский класс и "делает" страну по большому счету, так как именно они создают рабочие места, выпускают продукт и т.д. Только предприниматели могут обеспечить конкурентоспособность своей страны.

- А наше государство, власти проявляют какой-то интерес к созданию этой самой инфраструктуры, о которой вы говорили?

- Я думаю, что до этого надо еще дозревать. И власть здесь не все сама может сделать.Посмотрите, венчурных фондов - достаточно. Денег, выделяющихся на эти проекты – достаточно,взять тоже Сколково. Другое дело, как это делается. Мы видим, сколькотут критики. Но государство по-другому ине может. Генеральное направление заложено, и там инфраструктура высокого уровня есть. А вот мелкая подстройка - это касается"ангелов", предпринимателей, бизнес-инкубаторов - здесь нерешенных вопросов хватает.

Дело в том, что и самимбизнес-ангелам еще надо "зреть". Формы действия тоже можно подсмотреть, это давно и успешно делают наши западные коллеги. Они, как правило,объединяютсяв специальные синдикаты, чтобы поделить риски и повысить компетенцию. Вот и мы собрались вдесятером в "Лабораторию инвестиций" - и наша компетенция подросла. Один в этой области силен, другой - в другой. Разделив свои инвестиции, мы также уменьшили свои риски.

Как не уехать из Приморья

- Вы - участник недавно организованного некоммерческого партнерства "Современный бизнес - Приморью". В этой студии мы уже беседовали с Борисом Поздняковым и Дмитрием Алексеевым, группа компаний "Эскадра" и компания DNS, соответственно.Обсуждалась, в частности, тема: у каждого успешного предпринимателя рано или поздно появляется мысль - а не пора ли покинуть Приморье и отправиться "завоевывать" Москву? Наши собеседники при этом отмечали, что это -даже не тщеславие, это - зачастую необходимость, так как, к примеру, та жеDNS – компания уже всероссийского масштаба. А вот господин Алексеев заявил: "Я не хочу уезжать, мне и здесь комфортно жить и заниматься бизнесом". А как вы считаете – уезжать или нет?

- Я уверен – предприниматель должен жить там, где живет его бизнес. Ключевая мотивация предпринимателя – постоянное движение, изменение, стремление к росту. А когда он становится полноценным "бизнесменом" - наступает момент затишья, он начинает скучать. Подобное происходит с очень значительным процентом людей, начавших свое дело и добившись успеха.

И если предприниматель, ставший бизнесменом, инвестором, не потерял свою предпринимательскую мотивацию, он никуда не поедет. А вот если утратил это поступательное движение, устал, то он будет искать какую-то тихую гавань в другом месте.

Грубо говоря, чем меньше здесь все кругом организовано, тем предпринимателю интересней, тем больше область приложения сил. Он понимает - зачем он здесь, что ему делать дальше. И еще – очень важно само место, где ты живешь, атмосфера своей малой родины. У тебя здесь друзья, которые тебя знают чуть ли не с пеленок, они видели, как ты рос и развивался. Тебе нравится приморская природа, ты не устаешь восхищаться морем, ты здесь счастлив. Зачем уезжать? Хотя признаю – тех, кто уезжает, довольно много. Люди бегут, причем повторюсь – чем выше достигнутое финансовое благополучие, тем больше вероятность, что человек покинет родные места.

- Сейчас с различных трибун, кафедр и площадок много говорят о том, что в Приморье необходимо улучшать инвестиционный климат, создавать территории опережающего развития, строить "ворота в АТР", и пр. Как вы считаете, а как, главное, куда нужно улучшать инвестиционный климат?

- Инвестиционный климат – очень сложный многосистемный рейтинг, начиная от правовой защищенности бизнеса и заканчивая отношениями с властью. У меня есть пример из прошлого: мой хороший знакомый, теперь уже московский бизнесмен, но родом из Владивостока, вдруг начинает инвестировать в Хабаровск. Я недоумеваю - почему? А он отвечает, что там у него с местной властью все в порядке, никаких разногласий. Они ему сами предлагают выбрать области капиталовложений, не чиня при этом никаких препятствий.

- А у нас в Приморье в то время было иначе?

- У нас во время описываемых событий было по-другому. Деньги ведь, как вода – пойдут только в наиболее удобное и комфортабельное русло. Инвестор должен четко понимать, что место, куда он вкладывает, является максимально надежным и безопасным, без коррупции и административныхпрепонов. При этом нужно уметь видеть разницу между популистскими заявлениями чиновников и реальным положением дел.

Для инвесторов год присматриваться к территории – это не срок. Он, прежде чем расстаться со своими "кровными", будет приглядываться и прикидывать два, три года, пять лет. Например, наш губернатор в прошлом году начал активную кампанию по привлечению федеральных компаний, давая им серьезные преференции. Но поймите – "федералам" сюда идти неинтересно, это для них очень далеко, и выгода - сомнительная.

Почему бы не выйти на конструктивный диалог с местным бизнес-сообществом и прямо не спросить: что вам нужно для успешного развития малого и среднего бизнеса, чего не хватает, каких льгот и условий?

Пока этого диалога нет, но надеюсь, он скоро будет налажен. Движение происходит, но это случится не завтра, это вопрос более отдаленной перспективы.

Как готовить "бизнес-почву"

- В бытность полпредом президента в ДФО Виктор Иванович Ишаев постоянно продвигал идею, что государство должно хорошо вложиться в инфраструктуру региона, в крупные проекты – БАМ, Транссиб, космодром в Восточном и другие. При этом чиновник настаивал, что дело даже не в том, надо это экономике или не надо. Важность данных проектов, считал Ишаев, в том, что они дадут людям рабочие места, не дадут региону застояться, и, следовательно, создадут благоприятные условия для прихода инвестиций. Сейчас позиция властей, как кажется, иная, курс поменялся. Придумали территории опережающего развития, с явной целью – заманить туда крупного инвестора налоговыми льготами и преференциями. Придет Лоуренс Хо - строить казино, а Ричард Элман – "продвигать" трейдеров, и сделают все как надо, и будет нам процветание. Как вы считаете, будет процветание?

- Я с вами не согласен - курс не поменялся, глобальная стратегия осталась прежней. С федеральной точки зрения вкладывать в регион как раз необходимо, причем вкладывать много и в масштабные проекты. А вообще - власть очень любит рассуждать о глобальных проектах. Предпринимателю же важно понимание, что он может сделать здесь и сейчас. Это особые люди, ориентированные на практичность и нацеленные на конкретный результат.

Приход любого инвестора является благом для территории. А наша задача – подготовить "удобренную" почву, необходимую бизнес-среду для прихода глобальных инвесторов. И этим занимаются конкретные люди, предприниматели. Мне кажется, сегодня наблюдается явный перекос – мы слишком много апеллируем к власти, слишком много от нее ждем. А ведь если посчитать, совокупные бюджеты частных компаний соизмеримы с краевым бюджетом.

- И вы знаете, как подготовить эту "бизнес-почву"?

- Нужно сеять на всех уровнях, и тогда дождемся урожая. Мы привыкли уповать на то, что придет добрый волшебник и все сделает за нас. Никто не придет и ничего не сделает, кроме нас самих. Если мы хотим жить в этом городе, и жить хорошо, каждый должен делать максимум на своем месте, каким бы оно ни было. А "глобалить" можно раз в год, занимаясь в основное время, например, конкретными инвестициями в "молодежь".При этом нужно хорошо понимать, что из десяти проектов, куда бизнес-ангелы вложились, шесть умрет сразу, три принесут более чем скромную прибыль, и только один имеет шанс "выстрелить". И то - не факт.

Это всегда риск, и бизнес-ангелы в некотором смысле - мессии. Они закладывает будущее благополучие не только для себя и партнеров, но и для всей страны.

- Иными словами,бизнес-ангелы способствуют общественному прогрессу?

- Безусловно. Финансируя инновационные компании, бизнес-ангелы развивают экономику России и наращивают ее интеллектуальный потенциал.И молодежь понимает, насколько выгодно иметь рядом опытного человека, который и грамотным советом поможет, и деньгами. В России предприниматели – недооцененная часть общества, но я уверен, что именно они в скором будущем изменят политический и экономический "градус" в нужную сторону. Нам было по 20 лет, когда мы начинали, сейчас столько же - тем, кто продолжает путь к свободному и сильному предпринимательству. И вот так, двадцатилетками, постепенно, мы построим новое общество. А быстрых чудес - не бывает.

От РИА PrimaMedia напомним, что в конце июля этого года участники некоммерческого партнерства"Современный бизнес - Приморью" обсудили с начинающими предпринимателями вопросы инвестиций в бизнес-проекты и интеллектуального потенциала. На суд девяти участников партнерства – владельцев успешных региональных компаний – были представлены проекты молодых приморских стартаперов, нуждающихся в инвестировании и помощи менторов.

Как ранее сообщало агентство, cоздавать успешные интернет-стартапы научат в стартап Школе "Спринт", которую проведет Фонд развития интернет-инициатив 7-9 сентября во Владивостоке. В течение трех дней ученики школы получат помощь по запуску собственного бизнеса в сфере IТ и интернет, а участники, пока не имеющие идей, обзаведутся проектом и собранной командой.

Также новые проекты для инвестиций ждут от "стартаперов" на конкурсе UPSTARTER CONTEST, который пройдет в рамках VII Дальневосточного форума информационных технологий и телекоммуникаций во Владивостоке (Дальинфоком-2014).

Организатором мероприятия выступает Департамент информатизации и телекоммуникаций а Приморского края. Соорганизатор, предоставляющий площадку для проведения форума, - Дальневосточный федеральный университет. Стратегическим партнером Дальинфокома стал "Ростелеком" - компания вместе с партнерами представит на форуме проекты и перспективы развития решений в области "Электронного правительства" и отраслевой информатизации. Оператор VII Дальневосточного форума - информационное агентство PrimaMedia.

Официальный хэштег форума #Дальинфоком.

ZRPRESS.RU, Владивосток.