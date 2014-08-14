Наболевший вопрос планирует задать "Мегафон" министру связи РФ на Дальинфокоме-2014

Без поправок закон "О связи" не позволяет телекоммуникационным компаниям быть мобильными, и этот вопрос нужно решить, считают в компании.

Для компании "Мегафон" приезд министра связи и массовых коммуникаций РФ Николая Никифорова во Владивосток на форум Дальинфоком-2014 – значимое событие, в рамках которого у профильных специалистов появилась возможность обсудить с представителем власти назревшие вопросы. Так, по мнению директора приморского регионального отделения Дальневосточного филиала компании "Мегафон" Евгения Ермоленко, федеральный закон "О связи" требует внесения изменений, ведь на сегодняшний день законодательство не позволяет компаниям быть мобильными, хотя их род деятельности обязывает быть таковыми. Об этом сообщили в оргкомитете форума #Дальинфоком.

Евгений Ермоленко считает, что "Мегафону" необходим честный диалог с властью, так как вопрос с поправками в законе "О связи" стоит особенно остро и безотлагательно. Представителя компании, в частности, волнует вопрос строительства объектов связи.

- Телекоммуникации и связь – это мобильные структуры в прямом и переносном смыслах этого слова. Работать в них нужно быстро, а лучше мгновенно. Я вынужден констатировать несправедливость с профильным законом, замедляющую работу. Поправки, которые значительно облегчат жизнь "сотовикам", разработаны, прошли этап обсуждения соответствующих органов и получили одобрение. Но в работу они до сих пор не введены, - отметил собеседник.

Размер пакета разрешительной документации, который на данный момент одинаков для начала строительства объектов связи любого масштаба, по мнению эксперта, должен составляться индивидуально. Сегодня же процесс создания инфраструктуры, которая востребована среди жителей, как города, так и страны, растянут во времени из-за "общего знаменателя" всех строек.

- Не привязывать понятие объекта связи к объекту капитального строительства – разумное решение в реалиях рынка. Пакет разрешительной документации для 24-этажного здания или мощного завода, являющегося 100% капитальным сооружением, не может быть одинаков с пакетом документов для небольшой "сотовой" башни, - подытожил Евгений Ермоленко.

Директор Дальневосточного филиала "Мегафона" также отметил, что приезд министра связи во Владивосток придает предстоящему форуму особый статус.

- Приезд министра связи придает Дальинфокому особую значимость, привлекая компании к безотлагательному участию и ответственному подходу,

- сказал Евгений Ермоленко.

Напомним, что #Дальинфоком-2014 проводится в новом формате, ознакомиться с программой и оформить заявку на участие можно на сайте dalinfocom.primorsky.ru.

Организатор форума - Департамент информатизации и телекоммуникаций администрации Приморского края. Соорганизатор, предоставляющий площадку для проведения форума, - Дальневосточный федеральный университет. Стратегическим партнером Дальинфокома стал"Ростелеком".

Официальный хэштег форума #Дальинфоком.

ZRPRESS.RU, Владивосток.