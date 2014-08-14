www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 67.75 р. 100 JPY: 60.52 р.
EUR: 79.17 р. 10 CNY: 98.69 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Связь
Распечатать

Наболевший вопрос планирует задать "Мегафон" министру связи РФ на Дальинфокоме-2014

14 Августа 2014, 16:13 | Владивосток

Без поправок закон "О связи" не позволяет телекоммуникационным компаниям быть мобильными, и этот вопрос нужно решить, считают в компании.

Для компании "Мегафон" приезд министра связи и массовых коммуникаций РФ Николая Никифорова во Владивосток на форум Дальинфоком-2014 – значимое событие, в рамках которого у профильных специалистов появилась возможность обсудить с представителем власти назревшие вопросы. Так, по мнению директора приморского регионального отделения Дальневосточного филиала компании "Мегафон" Евгения Ермоленко, федеральный закон "О связи" требует внесения изменений, ведь на сегодняшний день законодательство не позволяет компаниям быть мобильными, хотя их род деятельности обязывает быть таковыми. Об этом сообщили в оргкомитете форума #Дальинфоком.    

Евгений Ермоленко считает, что  "Мегафону" необходим честный диалог с властью, так как  вопрос с поправками в законе "О связи" стоит особенно остро и безотлагательно. Представителя компании, в частности, волнует вопрос строительства объектов связи.

- Телекоммуникации и связь – это мобильные структуры  в прямом и переносном смыслах этого слова. Работать в них нужно быстро, а лучше мгновенно. Я вынужден констатировать несправедливость с профильным законом, замедляющую работу. Поправки, которые значительно облегчат жизнь "сотовикам", разработаны, прошли этап обсуждения соответствующих органов и получили одобрение. Но в работу они до сих пор не введены, - отметил собеседник.

Размер пакета разрешительной документации, который на данный момент одинаков для начала строительства объектов связи любого масштаба, по мнению эксперта, должен составляться индивидуально. Сегодня же процесс создания инфраструктуры, которая востребована среди жителей, как города, так и страны, растянут во времени из-за "общего знаменателя" всех строек.

- Не привязывать понятие объекта связи к объекту капитального строительства – разумное решение в реалиях рынка. Пакет разрешительной документации для 24-этажного здания или мощного завода, являющегося 100% капитальным сооружением, не может быть одинаков с пакетом документов для небольшой "сотовой" башни, - подытожил Евгений Ермоленко.

Директор Дальневосточного филиала "Мегафона" также отметил, что приезд министра связи во Владивосток придает предстоящему форуму особый статус.

- Приезд министра связи придает Дальинфокому особую значимость, привлекая компании к безотлагательному участию и ответственному подходу,

 - сказал Евгений Ермоленко.

Напомним, что #Дальинфоком-2014 проводится в новом формате, ознакомиться с программой и оформить заявку на участие можно на сайте dalinfocom.primorsky.ru.

Организатор форума - Департамент информатизации и телекоммуникаций администрации Приморского края. Соорганизатор, предоставляющий площадку для проведения форума, - Дальневосточный федеральный университет. Стратегическим партнером Дальинфокома стал"Ростелеком".

Официальный хэштег форума #Дальинфоком.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: По материалам информагентств
Теги: Мегафон  Минкомсвязи  Ростелеком  связь  дальинфоком  бизнес  it 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru