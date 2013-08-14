Всех азартных иностранцев в Приморье будут возить через старый аэропорт

ОАО «Международный аэропорт Владивосток», похоже, нашло применение старому аэровокзальному комплексу. Полная реконструкция Терминала «B», который на настоящий момент выведен из эксплуатации, запланирована на 2014-2015 гг. Необходимость реконструкции обусловлена введением в эксплуатацию в 2015 году первой очереди игорной зоны «Приморье» и, соответственно, ожидаемым резким притоком иностранных туристов-игроманов.

Предполагается, что здания терминальной инфраструктуры «В» будут объединены в один международный терминал пропускной способностью 500 пассажиров в час, или 1,5 млн в год. По крайней мере, такой вариант заложен в концепцию развития аэропорта, которую еще должны утвердить основной акционер аэропорта и администрация Приморского края.

Досье «ЗР»

Объем капитальных вложений в строительство нового аэровокзального комплекса (ныне Терминал «А») общей площадью 47,5 тыс. кв. м в аэропорту «Владивосток» составил порядка 7 млрд рублей. Главным инвестором выступило ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» (владеет 52,16% акций ОАО «МАВ» и 74,99% акций ЗАО «Терминал «Владивосток»), соинвестором - Внешэкономбанк.

«Планируется, что Терминал «B» будет обслуживать только зарубежные чартерные рейсы «Point to Point» кругосуточно, в то время как Терминал «А» будет продолжать развиваться как основной терминал аэропорта. Уровень комфорта Терминала «B» планируется повысить с учетом специфики пассажиропотока. Планируется, что терминал, ранее обслуживавший международные рейсы, будет использоваться для обслуживания прилетающих пассажиров, а терминал, ранее обслуживавший внутренние авиалинии - для вылетающих авиапассажиров. В реконструированном терминале предусматривается бизнес-центр», - сообщил «ЗР» генеральный директор ОАО «МАВ» Максим ЧЕТВЕРИКОВ.

По его словам, для того чтобы обеспечить функционирование терминальной инфраструктуры «В» потребуется провести реконструкцию (капитальный ремонт) федеральных объектов - перрона «В» и РД-D. Этот вопрос планируется вынести на рассмотрение Росавиации в 2014 году. После реконструкции максимальным типом ВС для обслуживания на перроне «B» станет Boeing 777-300ER, также преобразится привокзальная площадь.

Напомним, что ОАО «МАВ» дважды пыталось продать здания старого аэровокзального комплекса в аэропорту Владивосток и земельных участков под ним.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.