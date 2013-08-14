"Владивосток Авиа" пикирует в "Тайгу"

Реализация «Аэрофлотом» планов по созданию Дальневосточной авиакомпании (ДАК), как и следовало ожидать, вызвала негативную реакцию со стороны трудового коллектива. Сотрудники авиакомпании «Владивосток Авиа» заявляют о возможных массовых сокращениях в рамках реорганизации и намерены обратиться за помощью в международные профсоюзные организации. 6 самолетов Ту-204-300 «Владивосток Авиа» уже не включены в зимнее расписание полетов, а на прошлой неделе были закрыты продажи билетов под кодом авиакомпании на все международные и внутренние регулярные рейсы.

Досье «ЗР»

ОАО «Владивосток Авиа» с 2011 года входит в группу компаний «Аэрофлот». В летный парк входят шесть самолетов Ту-204-300 и шесть А320. Основными владельцами «Владивосток Авиа» являются АО «Авиакомпания «Сахалинские авиатрассы» (52,156% акций) и ООО «Аэро-Груз» (27,1267%). Еще 12% находятся в номинальном держании в Финпромбанке.

Без «Зимы-2013»

Как сообщал Zrpress.ru, «Владивосток Авиа» 7 августа закрыло продажу билетов на свои рейсы на сезон «Зима-2013», который по авиационным стандартам в этом году откроется 27 октября.

«Генеральный директор ОАО «Владивосток Авиа» Игорь ПАЗЮК своим приказом с 7 августа закрыл продажу на рейсы в зимний сезон», - сообщил журналистам в пресс-центре агентства «Интерфакс - Дальний Восток» во Владивостоке председатель совета профкомов авиапредприятия Владимир ХИТРИХЕЕВ.

Он также представил копию этого приказа, в котором, в частности, говорится, что продажи под кодом «Владивосток Авиа» закрываются как на международные, так и на внутренние регулярные рейсы.

Из зимнего расписания выведено шесть самолетов Ту-204-300, что составляет половину воздушного парка «Владивосток Авиа». «Самолеты, где один только двигатель стоит около одного миллиона долларов, просто поставят к забору», - отметил профбосс. Он также добавил, что ситуация с закрытием зимних рейсов «ударит и по туристической отрасли Приморья, так как самолеты Ту-204-300 должны были быть задействованы на чартерных перевозках на Гуам и Филиппины».

Досье «ЗР»

Совет директоров ОАО «Аэрофлот - российские авиалинии» одобрил создание Дальневосточной авиакомпании на базе ОАО «Авиакомпания «Сахалинские авиатрассы» (САТ, «дочка» «Аэрофлота»). Предполагается, что авиакомпания будет создана путем объединения «Владивосток Авиа» и «САТ». Совет директоров ОАО «Владивосток Авиа» с 1 августа избрал на 8 месяцев гендиректором Игоря ПАЗЮКА, ранее возглавлявшего представительство «Аэрофлота» в Южно-Сахалинске.

О персонале замолвите слово

«Мы хотим привлечь внимание международных профсоюзов: ITF и Конфедерацию свободных профсоюзов, а также Федерацию независимых профсоюзов России - к нашей проблеме. После интеграции «Владивосток Авиа» в группу компаний «Аэрофлот» с 27 октября 2013 года выводятся из эксплуатации 6 наших самолетов Ту-204-300, а это половина парка воздушных судов. Это может привести к сокращению не менее 500 авиаработников», - сообщил журналистам в пресс-центре агентства «Интерфакс - Дальний Восток» во Владивостоке председатель совета профкомов «Владивосток Авиа» Владимир Хитрихеев.

Без работы, по его словам, могут остаться летные и кабинные экипажи, инженерно-технический состав и специалисты наземных служб.

По его словам, в 2012 году компания уже сократила более 800 авиационных специалистов.

«Среди них и бортпроводники. Это, как правило, молодые женщины с детьми. После сокращения в 2012 году 120 человек на работу в «Аэрофлот» смогли устроиться лишь семь из них», - добавила бортпроводник-инструктор «Владивосток Авиа» Наталья ДЕРБЕНЕВА.

По ее словам, после сокращения найти работу по профилю в Приморье практически невозможно, а переехать в другой регион готовы единицы.

«Не многие могут позволить себе купить квартиру в других городах и уехать туда с семьей. Например, в Москве или Новосибирске. Но как можно там купить жилье, если зарплата около 25 тыс. рублей в месяц. У многих квартиры здесь куплены в ипотеку», - сказала Наталья Дербенева.

Профсоюзы требуют не допустить сокращения рабочих мест. Продолжить эксплуатацию Ту-204-300. По их мнению, это позволит сохранить численность авиационных специалистов и послужит базой для создания Дальневосточной региональной авиакомпании.

По словам профбосса, коллектив «Владивосток Авиа» намерен добиться поддержки и в Приморском крае.

«Мы ждем помощи. Вы знаете, что сегодня бастуют линейные диспетчеры и бортпроводники компании Air France. У нас это запрещено законом о транспорте. Любые действия - сразу свидание с прокурором. Но есть такие действия у профсоюзов - это призвание к солидарности, поддержка. Мы будем этого добиваться», - добавил профсоюзный лидер компании.

По его мнению, вмешательство международных профсоюзов может повлиять на ситуацию.

«Мы попросим международные профсоюзы о помощи. Впереди у нас единые дни действия профсоюзов. Мы будем этот форум использовать, безусловно», - добавил он.

Ответ «Аэрофлота»

ОАО «Аэрофлот - российские авиалинии» опровергло информацию о планируемых сокращениях сотрудников «Владивосток Авиа».

«В связи с созданием на базе авиакомпаний «Сахалинские авиатрассы» и «Владивосток Авиа» единой Дальневосточной авиакомпании планируется увеличение объема операционной деятельности с созданием новых рабочих мест в регионе. Все сотрудники «Владивосток Авиа» сохранят рабочие места, а после завершения процесса интеграции будут трудоустроены в создаваемую Дальневосточную компанию и дальневосточный филиал ОАО «Аэрофлот», - сообщает пресс-служба компании.

Также «Аэрофлот» сообщает о запланированной замене части воздушного парка - суда Ту-204 сменят A319/320 и новые суда отечественного производства.

«Аэрофлот» также намерен провести переподготовку экипажей самолетов Ту-204 своей дочерней компании «Владивосток Авиа» на другие типы воздушных судов, сообщил представитель «Аэрофлота».

«Эти пилоты крайне ценны, и мы заинтересованы в их переподготовке на другие типы самолетов», - сказал он.

Касаясь вопроса вывода из эксплуатации Ту-204, он пояснил, что «ВладАвиа» еще в 2011 году была оповещена о таких планах. Топливная эффективность Ту-204 оставляет желать лучшего, а лизинговые ставки на эти самолеты завышены.

Как корабль назовешь, …

Напомним, что генеральный директор ОАО «Аэрофлот» Виталий САВЕЛЬЕВ рассчитывает представить Объединенную дальневосточную авиакомпанию на предстоящем авиасалоне МАКС. Участники рынка уверены, что в Москве все ограничится лишь презентацией красивой обложки, «фантика».

«По крайней мере, чтобы было понятно, какие типы (самолетов. - Прим. авт.), сколько и каких экипажей, структура, - этого не будет, я думаю. За месяц РПП они не напишут, т.к. сами не знают, как и что», - пишет пользователь популярного авиафорума (ник «Вестингауз»).

Досье «ЗР»

РПП (англ. Operations Manual) - руководство по производству полетов - основной документ авиакомпании, устанавливающий стандартные правила и процедуры выполнения полетов компании в соответствии с нормами ИКАО и региональными утвержденными правилами, в соответствии с нормативной документацией ВС в целях обеспечения высокой безопасности полетов и грамотной эксплуатации ВС.

РПП принимается авиакомпанией и утверждается в государственном авиационном органе (civil aviation authority, CAA). Некоторые операционные правила в РПП также согласуются с CAA. Все правила и нормы, написанные в РПП, обязательны для исполнения всеми без исключения пилотами авиакомпании.

Интересно, что в качестве названия нового авиаперевозчика предлагается вариант «Тайга». Участники рынка уже зубоскалят, что «как корабль назовешь, …».

«Очень странно, что «Аэрофлот» так бездарно отнесся к этой реорганизации. Ну ладно бы подсократили чуток, ну убрали убыточные рейсы и т.д. Есть реально хорошо раскатанные и прибыльные направления. И что? Чуть более двух месяцев до зимней навигации, а расписания нет. А конкуренты уже вовсю продают зиму. Странная логика, вообще непонятная. Как планируется за эти 2 месяца все утрясти?» - задается вопросом еще один форумчанин под ником svaust.

Приморье в проигравших

Авиаторы напоминают, что «Владивосток Авиа» - практически градообразующее предприятие для приморского города Артема и крупнейший налогоплательщик Приморья. «В 2012 году наше предприятие заплатило более 12 млрд рублей налогов. В бюджет Артема, небольшого города, было уплачено около 180 млн рублей», - отмечает Владимир Хитрихеев.

Не секрет, что Приморье упустило шанс сохранить региональную авиакомпанию во Владивостоке. Ранее было заявлено, что «Аэрофлот» будет создавать единую дальневосточную авиакомпанию лишь на паритетных условиях с государством при активном участии субъектов Дальневосточного федерального округа. И планы могут быть реализованы при условии предоставления государством субсидий как минимум до 2016 года. Увы, но самым активным и «пробивным» в этом плане оказался губернатор Сахалинской области Александр ХОРОШАВИН. Руководители других дальневосточных субъектов неоднократно и единогласно высказывались за идею региональной авиакомпании, но дальше слов дело не двигалось. Вопрос дотирования был, есть и остается весьма болезненным для бюджетов территорий.

А главную задачу нового авиаперевозчика еще три года назад, когда идея создания ДАК еще только витала в воздухе, озвучил один из менеджеров САТ:

«Региональная компания должна подвозить пассажиров из регионов для дальнемагистрального перевозчика для дальнейшей их перевозки по РФ и за границу. Сейчас четко обозначено, что таким магистральным перевозчиком будет «Аэрофлот», так как активы САТ отданы под контроль этой компании. Таким образом, проект сложился в единое целое, думаю, что динамика создания региональной дальневосточной компании будет положительная», - говорил первый заместитель генерального директора САТ Андрей КОЛЕСНИК.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.