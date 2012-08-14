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Турбины для новой владивостокской ТЭЦ поставит General Electric

14 Августа 2012, 20:09 | Владивосток

ОАО «РАО ЭС Востока» заключило договор с General Electric Energy на поставку энергетического оборудования для новой ТЭЦ «Восточная» во Владивостоке. Накануне сделка была одобрена советом директоров общества.

По условиям контракта, General Electric изготовит три комплекта газотурбинных энергоблоков LM6000 PF Sprint мощностью 46,4 МВт каждый. Цена контракта более $59 млн, поставка оборудования запланирована на ноябрь 2013 года.

Строительство ТЭЦ «Восточная» - один из ключевых инвестиционных проектов холдинга «РАО ЭС Востока». Ввод станции в эксплуатацию запланирован на 2014 год. Электрическая мощность нового объекта - 139 МВт, тепловая 420 Гкал/ч. Ввод этой ТЭЦ позволит обеспечить около 20% потребности города в электроэнергии, а также решить вопрос теплоснабжения новых жилых районов Владивостока. Общая стоимость строительства станции составит порядка 10 млрд рублей.

«Золотой Рог».

Автор: По сообщениям пресс-служб
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