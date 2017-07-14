Стало известно, почему периодически исчезают автобусы с владивостокских маршрутов

В начале лета горожане заметили, что количество городских автобусов резко сократилось, однако позже их число восстанавливалось. Но иногда автобусы неожиданно снимаются с маршрутов, и многие владивостокцы не могут добраться до нужных районов. С чем связано «исчезновение» пассажирских автобусов с городских маршрутов, попытался разобраться корреспондент деловой газеты «Золотой Рог».

Одной из первых причин невыхода на маршруты автобусов послужила поправка к Федеральному закону №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», которая вступила в силу 1 июня. Согласно документу в России теперь не могут работать водителями пассажирских автобусов граждане с иностранными правами.

По словам представителя администрации Владивостока Виктории ЛЕБЕДИНЕЦ, все 14 компаний, которые осуществляют перевозку пассажиров по городским маршрутам, предоставляют свои услуги в полном объеме. На сегодняшний день во Владивостоке насчитывается 93 маршрута. Кстати говоря, из 14 компаний только одна является муниципальной - это ВПОПАТ №1.

Как сообщили в администрации города, до вступления в силу данного пункта все автотранспортные компании были проинформированы об изменениях в законодательстве, руководителям автотранспортных предприятий неоднократно доводилась информация о диспозиции и санкциях при нарушении вступившей в силу поправки. Данная работа по информированию руководителей автобусных компаний в городе проходила на протяжении последних четырех лет.

По данным управления транспорта администрации города, вопрос своевременно решен практически во всех компаниях. И только в ряде из них работа по замене водительских удостоверений полностью не завершена и сегодня продолжается. По имеющейся информации, на всех городских маршрутах автобусы работают в обычном повседневном режиме. Жалоб и обращений от населения в управление транспорта и автоматизированный диспетчерский центр не поступало.

Добавим, что в случае схода с линии пассажирских транспортных средств по техническим или иным причинам перевозчик в соответствии с договором должен произвести замену в течение двух часов. Как заметили эксперты, управление транспорта контролирует соблюдение условий договора, и в случае нарушений со стороны компаний- перевозчиков к ним предъявляются претензии и накладываются штрафные санкции.

На запрос деловой газеты «Золотой Рог» по данному поводу в ГИБДД Приморского края ответили, что за июнь по вопросу обмена иностранных водительских удостоверений на российские в межрайонный экзаменационный отдел ГИБДД УМВД России по Приморскому краю обратилось 226 человек. Однако ажиотажа при обращении данной категории граждан в экзаменационные подразделения не наблюдалось. На конец июня специалисты экзаменационного отдела выдали иностранным гражданам 68 водительских удостоверений.

По словам специалистов, обмен иностранного национального водительского удостоверения производится по результатам проведения экзаменов, предусмотренных требованиями Постановления Правительства РФ № 1097 от 24.10.2014 года «О допуске к управлению транспортными средствами». Проходить дополнительное обучение в образовательных учреждениях для этого водителям не потребуется.

Чтобы получить водительское удостоверение российского образца, заявителю необходимо обратиться в ближайшее экзаменационное подразделение по месту жительства или пребывания и предоставить документы: паспорт, медсправку, национальное водительское удостоверение и квитанцию об оплате госпошлины. Иностранное удостоверение будет возвращено владельцу.

После этого заявитель должен пройти теоретический и практические экзамены, в числе которых экзамены по первоначальным навыкам управления транспортным средством и по управлению транспортным средством в условиях дорожного движения.

По словам специалистов, обмену на российские водительские удостоверения подлежат только иностранные национальные водительские удостоверения, соответствующие требованиям Венской конвенции о дорожном движении 1968 года.

Получить комментарий от директоров предприятий, производящих перевозку пассажиров, о том, как у них была организована замена водительских удостоверений, не удалось. Впрочем, это не удивительно: перевозчики не любят приоткрывать какие-либо нюансы своей внутренней кухни.

Однако «пропажа» автобусов с маршрутов продолжилась и в начале июля. Так, инспекторы ДПС арестовали автобус, который принадлежал компании ООО «Каслар», прямо на остановке Баляева, сняв его с маршрута 7Т. По информации в СМИ, сотрудники Госавтоинспекции заподозрили, что у автобуса был перебит номер шасси. Собственнику транспортного средства было выдано предписание о прохождении экспертизы, но тот от нее уклонился. Хозяева автобуса отрицали факт измены номера, а действия полицейских связывали с недобросовестной конкуренцией со стороны других автотранспортных компаний и стремлением «выполнить план» по выявлению проблемных автобусов.

Добавим, что за последние пять месяцев перебивка номеров агрегатов была выявлена у 84 транспортных средств, однако аннулированы были только два ПТС. Судя по этим цифрам, проблема все-таки существует. В каком ключе возможно ее разрешение, как изменить сложившуюся ситуацию, директора компаний планируют обсудить на совещании со всеми заинтересованными лицами, во всяком случае, такое намерение было озвучено в ряде СМИ.